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【母親節2020】信用卡積分到期冇有怕　里數換禮贈媽媽

理財智慧 11:58 2020/05/06

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母親節將至，仔女們都會花盡心思與媽媽慶祝，今個母親節各位又想好要送甚麼禮物給媽媽了嗎？如果仍未有主意，又不想花錢買禮物，不妨留意一下自己的信用卡積分，或是已儲里數里數，積分里數換母親節禮物都是一個不錯的選擇。

亞洲萬里通里數（Asia Miles）

疫情下的母親節，不能想飛就飛，如果里數即將到期如何是好？里數除了可以用作兌換機票之外，還可以兌換更多款禮品，乘母親節不妨也可以里數換媽媽心水產品，包括電子產品、傢俬、美容儀器。兌換時的里數已計及運費，運費都不用支付，變相零支出就可以氹媽媽。

滙豐信用卡「獎賞錢」

憑「獎賞錢」兌換禮物，可以最低折扣價購買產品，亦可以以積分，以節扣價換領優惠禮券。

相關文章：【母親節2020】母親節禮物推薦　$388可入手氣炸鍋？

恒生信用卡 Cash Dollars

Cash Dollars 同樣以節扣價換領優惠禮券的獎賞，惟需透過郵寄申請。

中銀信用卡積分

中銀信用卡積分可以15,000積分換100元商戶禮券，還可以7,500換百佳50元電子劵，適合愛購物的媽媽。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 美容儀器 母親節 百佳 亞洲萬里通 信用卡

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