【母親節2020】信用卡積分到期冇有怕　里數換禮贈媽媽

母親節將至，仔女們都會花盡心思與媽媽慶祝，今個母親節各位又想好要送甚麼禮物給媽媽了嗎？如果仍未有主意，又不想花錢買禮物，不妨留意一下自己的信用卡積分，或是已儲里數里數，積分里數換母親節禮物都是一個不錯的選擇。

滙豐信用卡「獎賞錢」

憑「獎賞錢」兌換禮物，可以最低折扣價購買產品，亦可以以積分，以節扣價換領優惠禮券。

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中銀信用卡積分

中銀信用卡積分可以15,000積分換100元商戶禮券，還可以7,500換百佳50元電子劵，適合愛購物的媽媽。

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