【美國疫情】特朗普參觀口罩廠 帶頭不戴口罩

▲ 美國總統特朗普參觀口罩廠房時堅持不戴口罩，惹來非議。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，出門戴口罩成為各國日常。美國總統特朗普周二（5日）參觀位於亞利桑那州，為前線醫護生產口罩的廠房，為他年底競選連任造勢。但參觀期間，特朗普堅持不戴口罩，惹來非議。

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路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）周二參觀位於亞利桑那州（Arizona）新口罩廠。工廠於5周前開工生產，為前線醫護人員生產N95口罩。不少焦點落在特朗普及一行官員參觀時，只戴了護目鏡，均未有佩戴口罩，無視現場貼有在指定範圍內必須佩戴口罩的指示。

美國聯邦政府在4月初鼓勵民眾，即使沒出現新冠肺炎病徵，出門時也應佩戴口罩。但總統特朗普則表明拒絕戴口罩，因無法想像自己戴口罩接見各國政要。關於戴口罩的爭議此起彼落，上月，美國副總統彭斯（Mike Pence）去醫院探訪時沒有戴口罩，違反醫院規定，隨即惹來批評；他隨後亦有承認失誤。

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報道指，特朗普這次到亞利桑那州，藉此機會表達對美洲原住民的關注和支援；又派定心丸，指美國經濟會在短期內重啟。在2016年的總統大選中，特朗普曾在亞利桑那州擊敗其時民主黨候選人希拉莉，但就今年底的選舉，有民調顯示，特朗普目前在西南州分落後於今年民主黨提名候選人、前副總統拜登。

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