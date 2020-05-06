【獨角獸危機】電子煙龍頭JUUL裁員三分之一　撤出多國市場

▲ Juul 被萬寶路母企收購後僅一年半，估值已大減7成。

美國電子煙製造商Juul Labs 再度裁員，Juul 行政總裁K.C. Crosthwaite在員工線上會議上稱，銷售額下跌和監管壓力下，Juul 計劃裁員3分之1，涉及900個職位，連同去年裁減650個職位，Juul人手規模累減4成。

除了裁減人手，Juul將結束南韓業務，並研究退出奧地利、比利時、法國、葡萄牙和西班牙市場。Juul同時計劃將公司總部，從三藩市遷往首都華盛頓特區。

電子煙近年興起，令煙草業重新擴大，Juul作為電子煙龍頭，2018年底被萬寶路母企Altria Group收購，估值飆高至380億美元，躋身WeWork、Uber等獨角獸行列。

不過，各國關注電子煙風潮，尤其是電子煙令不少年輕人成為煙民，監管力度日增。隨着環球監管趨嚴，亞馬遜、Costco已停售電子煙，Facebook、Instagram等嚴控電子煙品牌宣傳，蘋果Apple Store刪除所有電子煙相關的應用。

Altria 收購後屢調低Juul估值，今年1月底，Altria大舉調低Juul 估值至120億美元，相當於收購時的約3成。

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