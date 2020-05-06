  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 12:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【獨角獸危機】電子煙龍頭JUUL裁員三分之一　撤出多國市場

金融經濟 11:40 2020/05/06

分享：

Juul 被萬寶路母企收購後僅一年半，估值已大減7成。

美國電子煙製造商Juul Labs 再度裁員，Juul 行政總裁K.C. Crosthwaite在員工線上會議上稱，銷售額下跌和監管壓力下，Juul 計劃裁員3分之1，涉及900個職位，連同去年裁減650個職位，Juul人手規模累減4成。

除了裁減人手，Juul將結束南韓業務，並研究退出奧地利、比利時、法國、葡萄牙和西班牙市場。Juul同時計劃將公司總部，從三藩市遷往首都華盛頓特區。

電子煙近年興起，令煙草業重新擴大，Juul作為電子煙龍頭，2018年底被萬寶路母企Altria Group收購，估值飆高至380億美元，躋身WeWork、Uber等獨角獸行列。

不過，各國關注電子煙風潮，尤其是電子煙令不少年輕人成為煙民，監管力度日增。隨着環球監管趨嚴，亞馬遜、Costco已停售電子煙，Facebook、Instagram等嚴控電子煙品牌宣傳，蘋果Apple Store刪除所有電子煙相關的應用。

Altria 收購後屢調低Juul估值，今年1月底，Altria大舉調低Juul 估值至120億美元，相當於收購時的約3成。

相關文章：

【新股IPO】一文看懂電子煙投資　思摩爾2020年上市之路艱辛

【取締電子煙】美國擬禁調味電子煙 特朗普︰不能讓孩子受害

裁員

上一篇文章

【航空告急】HK Express推「靈活飛」　出發前3小時無限次任改機票

下一篇文章

【HIBOR拆息】港元拆息全線回落　1個月息9連跌低見0.84厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課