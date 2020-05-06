【美國疫情】特朗普擬解散抗疫專責組 大讚「做得好」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數超過120萬之際，美國特朗普政府再有出奇舉動。美國總統特朗普計劃，解散華府抗疫專責組，將疫情防控牽頭工作重新分配至各政府部門。特朗普讚揚副總統彭斯領導專責組工作做得出色，但同時表示抗疫任務並沒有完成。

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特朗普周二（5日）在亞利桑那州出席活動時表示，計劃逐步縮減華府抗疫專責組工作，並在5月尾解散小組。特朗普稱，美國抗疫行動應該進入「第二階段」，他讚揚抗疫專責組做得很好（done a great job），但華府正研究以調整應對疫情方式。

華府抗疫專責組由美國副總統彭斯領導，成員包括美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）、美國全球公共衛生外交特別代表伯克斯（Deborah Birx）等人。小組任務為「監察、圍堵、紓緩病毒散播」，1月底成立以來幾乎每日開會。

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特朗普回應傳媒提問，是否認為專責組任務已經完成時，則表明「沒有」。特朗普指出，只有疫情完結，任務才算完成。

不過，彭斯同日則把專責組工作描述得已經成功。彭斯稱他們已減慢病毒散播速度，並將每日新增確診人數壓下來，現時有相當信心醫院有足夠資源應付需求。

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美國約翰霍普金斯大學統計顯示，美國4月以來每日新增確診人數都介乎2萬至3萬以上，走勢反覆。

華府抗疫專責組工作也似乎無助特朗普在大選中加分，白宮記者會往往是特朗普脫稿發揮「個人騷」，專家少有時間發言，而特朗普近日更提出為病人注射清潔劑，受到輿論批評和嘲笑。

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