煤氣公司支援飲食業 跨越困境復甦經濟

因應香港政府宣布由5月8日開始放寬因新型冠狀病毒蔓延而限制市民聚集的規定，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）立即推出新一輪跨越困境行動，名為「撐飲食‧振經濟」計劃，包括網上購物積分及提供餐飲券，以鼓勵市民外出用膳，並為合資格的中小型食肆提供廚房設備租購計劃。

煤氣公司「撐飲食‧振經濟」計劃從多方面為巿民、餐飲業和社會經濟復興帶來正面影響：提供一站式的購物和餐飲優惠，為香港巿民帶來方便及積極氣氛；透過餐飲現金券帶動消費，支援因疫情大受影響的餐飲業；同時對有意投入餐飲業的人士和團體提供協助，降低入場門檻，令餐飲業更趨興旺。

煤氣公司早在半年前已開始推出不同舉措以支援生意不景之餐飲業，第一項是去年十月推出的全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃，商戶可以順延兩個月繳交煤氣費，為期三個月。第二項舉措是由三月開始為全港食肆噴塗和派發納米光觸媒長效消毒劑，幫助巿民和餐飲業面對疫情的挑戰。至今，已有超過10,000家食肆受惠。

現時疫情稍為緩和，煤氣公司隨即推出第二階段的餐飲業復甦支援計劃，合共三項舉措。

首先，在五月中旬推出嶄新的會員積分計劃及網上換購平台——「好氣Fun」，煤氣公司客戶登記，即可獲贈港幣50元餐飲現金券一張，可在過千家參與之食肆盡享美食，公司希望藉此刺激外出用膳消費，帶動經濟復甦。「撐飲食‧振經濟」計劃獲多家機構和企業支持，包括眾安銀行、鴻福堂集團有限公司、新中國洗衣有限公司、能率香港有限公司、安記海味有限公司、聖安娜餅屋、寶發實業有限公司、中天廚房設備有限公司、佳宝集團、利景豐（香港）煤氣工程有限公司、寧勵國際有限公司、捷信(香港)工程有限公司、卓滙集團國際有限公司、以及太平洋餐飲設備有限公司等；合作夥伴名單會持續更新；各項優惠也將陸續推出，例如會員成為眾安銀行新客戶後，可再獲贈六張餐飲現金券。

此外，有見近期疫情對業界的影響，特別為中小型食肆推出廚房設備租購計劃，以便有意參與餐飲業的人士和團體開業。詳情將於五月中旬公布。

第三個舉措是為參與計劃的食肆而設。食肆負責人在眾安銀行開設戶口，即受ZA餐飲業抗疫保障金的保障，倘其食肆不幸因新冠病毒影響而要暫時休業，可獲最高港幣50,000元的疫情保障1。

煤氣公司常務董事陳永堅先生表示：「新型冠狀病毒對香港各行各業造成極大影響，不少食肆也面對資金周轉的困難，部分甚至結業。煤氣公司一直與巿民和業界同行，透過緩交煤氣費和派發消毒劑，攜手面對疫情的挑戰。現時疫情稍有緩和，煤氣公司馬上推出『撐飲食‧振經濟』計劃，帶來開心的氣氛，並盡快為巿民、業界及經濟注入動力，協助香港復甦經濟，重拾健康活力。支援業界，度過困境，是我們這次計劃的重心。」

煤氣公司「好氣Fun」會員計劃及網上換購平台已於Google Play及App Store上線，巿民可隨時下載應用程式。詳情請瀏覽網站（www.towngasfun.com）。

1 有關疫情保障由眾安國際提供，詳情請參閱ZA餐飲業抗疫保障金的相關條款(care.za.group/hk/TG-Corp-Fund)。

▲ 煤氣公司推出嶄新的會員計劃及網上換購平台——「好氣Fun」。煤氣公司客戶登記，即可獲贈港幣50元電子飲食劵一張。

▲ 煤氣公司常務董事陳永堅先生早前為食肆噴塗納米光觸媒長效消毒劑。

▲ 煤氣公司常務董事陳永堅先生（後排左四）夥拍企業及客戶義工，為全港食肆噴塗納米光觸媒長效消毒劑。

▲ 由2020年3月至今，煤氣公司員工及義工已為大批食肆噴塗納米光觸媒長效消毒劑。

(資料由客戶提供)