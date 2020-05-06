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【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程

商業 11:36 2020/05/06

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HK Express特別推出最新票價種類「靈活飛」，行程可任意更改。（資料圖片）

新冠肺炎疫情打亂不少港人的旅遊計劃，現時疫情有緩和之勢，有否勾起大家出外旅行的心癮？考慮到旅客現時的出遊計劃需有更高的靈活性和信心，HK Express特別推出最新票價種類「靈活飛」，行程可任意更改。

【疫市營商】置富Malls推春日限定雙重賞　消費贏手機iPad吸客

「靈活飛」由即日起可於HK Express網站(www.hkexpress.com)及手機應用程式上訂購，費用只需按原有票價額外附加港幣250元。為了推廣全新的票價種類，HK Express亦推出限時優惠，由即日起至2020年5月17日，只需按原有票價額外附加港幣50元便可享用「靈活飛」。

由即日起至2020年5月17日，只需按原有票價額外附加港幣50元便可享用「靈活飛」。（HK Express網站截圖）

【限聚令】食肆每枱放寬至8人　餐飲業界料有助酒樓生意增2成

凡購買「靈活飛」的旅客，可最遲於出發前3小時無限次免費更改行程，節省原需港幣580元的航班更改費用（需支付票價及稅項差額） 。除了標準7公斤手提行李限額外，購買「靈活飛」的旅客亦可享有U-First 優先服務，當中包括優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李。

【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）

責任編輯：葉泳珊

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