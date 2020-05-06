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【美國疫情】德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封

環球社會熱點 11:34 2020/05/06

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美國德州州長承認重開令疫情惡化，但堅持宣布解封。

新型冠狀病毒疫情持續，美國新增確診人數始終居高不下，維持每日約3萬，其中德州新增確診人數亦未見顯著回落，惟州長堅持解封。美媒揭露，州長私下亦承認解封危險性，曾稱所有科學事實及醫療報告，都顯示解封會令疫情惡化。

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共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）上周五與州議會及國會議員通電話，談及解封危險性，相關錄音被美國新聞網站《The Daily Beast》取得。

阿博特在通話中指，近乎所有科學及醫療報告都顯示不管何時重開（pretty much every scientific and medical report shows that whenever you have a reopening），都會令疫差變差。

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阿博特承認，在外面的人愈多，病毒傳播的機會就愈高，他強調目標從來都不是將傳播降至零。州長發言人確認，錄音的真的，但聲稱錄音內容與阿博特公開的言論大致一致。

阿博特上周開記者會，宣布逐步解除封鎖，有限度重開商店，他當時稱，重開會令感染個案增加是符合邏輯的（logical），但強調這是因為病毒檢測次數亦有增加，不是關鍵判斷依據（decisive criteria）。

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美國德州早前有民眾上街，要求盡快解除封鎖措施。

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