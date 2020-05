【美國疫情】「重啟經濟必令疫情惡化」 德州州長照解封

▲ 美國德州州長承認重開令疫情惡化,但堅持宣布解封。

新型冠狀病毒疫情持續,美國新增確診人數始終居高不下,維持每日約3萬,其中德州新增確診人數亦未見顯著回落,惟州長堅持解封。美媒揭露,州長私下亦承認解封危險性,曾稱所有科學事實及醫療報告,都顯示解封會令疫情惡化。

共和黨籍的德州州長阿博特(Greg Abbott)上周五與州議會及國會議員通電話,談及解封危險性,相關錄音被美國新聞網站《The Daily Beast》取得。

阿博特在通話中指,近乎所有科學及醫療報告都顯示不管何時重開(pretty much every scientific and medical report shows that whenever you have a reopening),都會令疫情變差。

阿博特承認,在外面的人愈多,病毒傳播的機會就愈高,他強調目標從來都不是將傳播降至零。州長發言人確認,錄音的真的,但聲稱錄音內容與阿博特公開的言論大致一致。

阿博特上周開記者會,宣布逐步解除封鎖,有限度重開商店,他當時稱,重開會令感染個案增加是符合邏輯的(logical),但強調這是因為病毒檢測次數亦有增加,不是關鍵判斷依據(decisive criteria)。

▲ 美國德州早前有民眾上街,要求盡快解除封鎖措施。