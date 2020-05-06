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【航空告急】IATA：乘客不想捱貴機票　搭飛機應帶口罩

金融經濟 10:51 2020/05/06

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新冠病毒全球大流行多月，多地因封關、封城重創經濟，不少國家醞釀重啟經濟活動。國際航空運輸協會（IATA）就呼籲各國，要求不要採取「隔座而坐」的方式增加社交距離防疫，應要求乘客和機組人員佩戴口罩，否則機票價格將要提升4成至5成，令已受重創的航空業更難恢復。

IATA指出，航空公司要取得收支平衡，平均必須坐滿77%乘客，但若採取「隔座而坐」，每架客機最多只能坐滿62%的客人，分析不同地區的「社交距離機票」將較正常票價高出逾4成，當中在亞太地區票價更會高出54%。

IATA 總幹事Alexandre de Juniac指，證據顯示，飛機機艙傳播新冠肺炎機會較低，據有限資料顯示，即使機上有新冠病毒患者，都未有明顯數據證明會傳染周邊人士。

IATA 估計，飛機內乘客大多面向同一方向，較少面對面交流，而機艙空調系統由上吹向下，也令橫向氣流較少，都令傳染風險較其他公共交通工具為少。

Juniac稱，若乘客和機組人員都佩戴口罩，可令原先已較低的傳染風險再降低，也令機票成本在可接受水平。

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