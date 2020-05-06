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【火鍋股飆升】內地打邊爐排長隊海底撈升4%　火鍋底料商頤海創3年新高

金融經濟 14:34 2020/05/06

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內地五一黃金周期間，海底撈排長龍？

內地五一黃金周假期氣氛濃厚，加上新冠肺炎疫情得到緩和，大批民眾出門外遊及消費，各大商場及餐飲食肆為迎接消費高峰早已做好準備。有內地民眾反映去海底撈 （06862） 打邊爐仍要排隊1小時以上，疫情前輪候最少2小時，現在輪候時間相對縮短。海底撈 （06862） 推高4%，現報35元，成交2.26億元。

不過，表示需要排長隊的食客多數位於一二綫城市，同時也有居民反映，他們當地的海底撈不需輪候就可以吃到。

另外，海底撈底料供應商頤海 （01579） 亦造好，創上市後新高，高見63.85元，升3.7%。呷哺呷哺 （00520） 升4.5%，現報7.73元，成交1330萬元。

中資餐飲普遍強勢，去年底上市的九毛九 （09922） 再創新高，自昨午炒高一成後，今日股價繼續升，現累升近2成；

九毛九今日股價一度高見12.36元，升5.3%，現報11.82元，升0.7%，成交金額1.22億元。頤海現報63.8元，升3.66%，成交金額6480萬元。

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編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 火鍋 餐飲股 九毛九（09922） 呷哺呷哺（00520） 海底撈（06862）

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