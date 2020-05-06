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【火鍋股飆升】中港打邊爐都要排隊　海底撈升4%頤海國際升7%（第二版）

金融經濟 16:20 2020/05/06

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內地五一黃金周假期氣氛濃厚，加上新冠肺炎疫情得到緩和，大批民眾出門外遊及消費，各大商場及餐飲食肆為迎接消費高峰早已做好準備。有內地民眾反映去海底撈 （06862） 打邊爐仍要排隊1小時以上，疫情前輪候最少2小時，現在輪候時間相對縮短。海底撈推高4%，收市報35.1元，當前市值高達1860億元。

另外，海底撈底料供應商頤海 （01579） 亦造好，收市升7%，報65.9元，股價創歷史新高，年初至今累計升40%。現市值高達690億港元。

海底撈在本港有4間門店，24小時經營。據香港海底撈知情人士表示，疫情及限聚令措施對門店經營有一定影響，平日食客減少，周末及假期間仍會有排隊現象，惟輪候時間縮短至半小時以內。考慮市民減少外出堂食，海底撈也提供外賣服務，且有6折優惠。

知情人士表示，本港限聚令放寬後，預計用餐人數將恢復至疫情前正常水平。

中資餐飲股中，呷哺呷哺 （00520） 今日曾升4.5%，後市升幅縮窄，收報7.5元，升1.35%。

九毛九 （09922） 再創新高，自昨午炒高一成後，今日股價延續升勢，曾飆升5.3%，高見12.36元，惟後市升幅縮窄；收市倒跌0.68%，報11.66元，成交金額2.31億元。

（第二版：增加香港海底撈經營情況）

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編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 火鍋 餐飲股 九毛九（09922） 呷哺呷哺（00520） 海底撈（06862）

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