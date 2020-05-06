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【Cu Mask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）

金融經濟 16:48 2020/05/06

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CU Mask 半日已有100萬人登記。

政府向全港市民免費派發可重用口罩，「銅芯抗疫」口罩Cu Mask周三（6日）早上7時開放網上登記，申請日期直至6月6日止，大約兩星期內由郵政派上門。本報今早10時嘗試進入Cu Mask登記網站，當時有逾2000人正在排隊輪候登記Cu Mask，等待約一分鐘後便能進入登記頁面。登記Cu Mask期間，網站會顯示剩餘提交時間，以確保市民在30分鐘內完成登記，完成後亦有登記編號，供市民查詢登記進度。

創新及科技局局長薛永恒在電台節目表示，早上7時開始接受網上登記後約一小時已完成約5萬多宗、共涉及逾10萬人的登記，呼籲市民與同住家人一同登記，以便郵政派遞。

創科局指，截至中午，Cu Mask登記人數已超過100萬。至下午3時，網上登記系統已經收到超過50萬宗登記，涵蓋的總登記人數接近138萬，平均等候登記的時間約為一至兩分鐘。

1人最多為6人申請

合資格的香港居民進入登記頁面後需填寫個人名字、身份證號碼、出生年月日、本地手提電話號碼，以及地址。每份登記最多包括6人，包含1名年滿18歲的主要登記人及5名額外登記人。

登記完成後，每份登記會獲得一個登記編號及摘要，市民宜保存以作紀錄。核實資料後，政府會以短訊通知登記結果。而未能網上登記的市民，可於一個月的登記期後直接到郵局領取。

銅芯抗疫口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，清洗後可以重複使用60次。

本報今早10時進入網站，有逾2000人排隊，等候約1分鐘便能開始登記。

登記時右下方會顯示剩餘登記時間。

完成填寫資料後，系統會再要求登記人檢查資料無誤。

相關文章：銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意

（第二版：更新中午登記人數）

 

疫情 薛永恒 香港 口罩 創新及科技局

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