【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情持續擴大,確診人數增至超過120萬,逾7.1萬人死亡,美國不少州份卻在解封復工復產。美國總統特朗普承認,解封可能導致更多人染病和死亡,但即使如此也要重啟經濟。特朗普又稱,有沒有疫苖都好,新冠病毒會自己消失。

特朗普周二(5日)接受美國廣播公司(ABC)訪問,力倡現時逐漸解封重啟經濟是合理之舉。特朗普稱「我們不能未來3年都坐在屋裏」,美國人應該視自己為「戰士」(warriors),不能指望長期保持社交距離。

特朗普不諱言,解封會死更多人。他又提出與科學界普遍共識相反的意見,稱新冠病毒會自己消失:

「會有更多人死亡,而病毒會過去,有沒有疫苗都好。我認為我們研發疫苖進展很順利,但無論有沒有疫苗,病毒都會過去。」

(There'll be more death, that the virus will pass, with or without a vaccine. And I think we're doing very well on the vaccines but, with or without a vaccine, it's going to pass.)

特朗普年初也曾聲稱,新冠病毒到4月天氣暖和時就會自己消失。但各地科學家愈發認為,新冠肺炎疫情會在年底捲土重來,疫苗才是有效防治辦法。

