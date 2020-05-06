  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 10:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油寶】中行總損失據報達70億人幣　傳不論投資金額擬賠兩成保證金

金融經濟 10:12 2020/05/06

分享：

中行此前回應指，願意與原油寶客戶協商和解，如無法達成和解，雙方亦可通過訴訟方式解決民事糾紛。

《路透》引述消息人士報道，中行 （03988） 因原油寶事件的總損失介乎60億至70億元（人民幣．下同）。消息指， 中行正着手賠付「原油寶」投資者， 除了自行承擔負油價的虧損，還將賠付保證金，比例最高達20%。

報道指，中行就此次負油價的損失近60億元；客戶保證金損失超過40億元，若均按20%賠付，將超過8億元。消息指，該行擬不論金額，都按上限20%賠付。上限20%為中行總行提供的原則性指導，各地分行可根據實際情況處理。中行對上述消息未予置評。

內地媒體日前報道，中行稱投資額低於1000萬元的投資者有機會取回20%的保證金，而投資額超過1000萬元的投資這則需自行承擔全部保證金損失。至於穿倉部分的損失則由中行自行承擔。

中行回應指，願意與原油寶客戶協商和解，如無法達成和解，雙方亦可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決；同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章：【原油寶】中行願意與原油寶客戶協商和解 亦接納訴訟方式解決民事糾紛（第三版）

相關文章：【原油寶】中銀保監首發聲：中行須儘快梳理查清問題

相關文章：【原油寶】中行：正式向CME發律師信　促調查4月21日期油波動原因

編輯：吳敏芳

期貨 商品期貨 期貨及期權產品 石油 中國銀行（03988）

上一篇文章

【中概股回A】中芯國際計劃科創板上市　股價飈10%成交額逼20億元

下一篇文章

上海迪士尼下周一（11日）重開　需限流及預約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）