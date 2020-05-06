【原油寶】中行總損失據報達70億人幣　傳不論投資金額擬賠兩成保證金

▲ 中行此前回應指，願意與原油寶客戶協商和解，如無法達成和解，雙方亦可通過訴訟方式解決民事糾紛。

《路透》引述消息人士報道，中行 （03988） 因原油寶事件的總損失介乎60億至70億元（人民幣．下同）。消息指， 中行正着手賠付「原油寶」投資者， 除了自行承擔負油價的虧損，還將賠付保證金，比例最高達20%。

報道指，中行就此次負油價的損失近60億元；客戶保證金損失超過40億元，若均按20%賠付，將超過8億元。消息指，該行擬不論金額，都按上限20%賠付。上限20%為中行總行提供的原則性指導，各地分行可根據實際情況處理。中行對上述消息未予置評。

內地媒體日前報道，中行稱投資額低於1000萬元的投資者有機會取回20%的保證金，而投資額超過1000萬元的投資這則需自行承擔全部保證金損失。至於穿倉部分的損失則由中行自行承擔。

中行回應指，願意與原油寶客戶協商和解，如無法達成和解，雙方亦可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決；同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。

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編輯：吳敏芳