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香港經濟未見底4月PMI 36.9　 職位流失3個月

金融經濟 09:49 2020/05/06

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香港4月PMI仍較金融海嘯期間更差。

香港首季GDP按年跌8.9%，創歷來最大倒退，惟4月未見改善，IHS Markit 編制的香港PMI（採購經理指數）續低報36.9，較3月的34.9回升，但仍遠低於50的盛衰分界綫，也較2008、09年金融海嘯低位還低。

IHS Markit 指，面對因遏止新冠肺炎的限制措施，企業惟有暫時休業或轉以較低產能營運，導致香港私營經濟於4月繼續承受沉重壓力。企業的業務量和新訂單量持續急跌，就業與採購活動同時遞減。至於供應商交貨的履行時間，則因供應鏈失衝而備受牽累。價格方面，整體進一步下調；而企業的營商情緒，亦仍然非常悲觀。

企業未完成的工作量再度大幅下降，反映產能過剩的現象愈益明顯，進一步削減人手。職位流失的情況目前已持續3個月，有業者表示月內曾經強制裁員，就業大幅倒退。

通縮壓力增　企業促銷減價明顯

數據顯示，4月份通縮壓力進一步上升。企業因投入品及薪資的成本下降，其整體經營成本跌幅較3月份擴大。另 一方面，企業以折扣促銷，產出銷售價格的減幅頗為明顯。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw 表示，大多數企業對業務能於12個月內復甦的信心不大，整體營商情緒依然悲觀。

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就業 裁員 經濟 PMI 香港 新冠肺炎疫情

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