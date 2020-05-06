煤氣推新一輪支援飲食業措施　包括推餐飲券及網購積分

▲ 煤氣指因應港府開始放寬限制市民聚集的規定，將推出新一輪支援飲食業措施。

煤氣 （00003） 宣布，因應港府由5月8日開始放寬限制市民聚集的規定，將推出新一輪支援飲食業措施，並名為「撐飲食‧振經濟」計劃，包括推出網上購物積分及提供餐飲券，以鼓勵市民外出用膳，並為合資格的中小型食肆提供廚房設備租購計劃。

該計劃合共有三項舉措。首先，5月中旬推出新的會員積分計劃及網上換購平台—「好氣Fun」，煤氣公司客戶登記即可獲贈港幣50元餐飲現金券一張，可在過千家參與之食肆使用。該計劃獲多家機構和企業支持包括眾安銀行（ZA Bank）、鴻福堂 （01446） 、佳寶集團等。

此外，有見近期疫情對業界的影響，故為中小型食肆推出廚房設備租購計劃，以便有意參與餐飲業的人士和團體開業，詳情將於5月中旬公布。

另外，若食肆負責人在眾安銀行開設戶口，即受ZA餐飲業抗疫保障金的保障，倘其食肆不幸因新冠病毒影響而要暫時休業，可獲最高港幣5萬元的疫情保障。

去年底煤氣已推出全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃，商戶可以順延兩個月繳交煤氣費，為期3個月。而今年3月起亦為全港食肆噴塗和派發納米光觸媒長效消毒劑，逾1萬間食肆受惠。

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編輯：袁諾曦