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【油價反彈】沙特本月石油出口料將降至近10年低

金融經濟 09:27 2020/05/06

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根據OPEC+減產協議，全球最大石油出口國沙特將在5月和6月將原油產量削減23%，至約每日850萬桶，以支撐受重創的油價。

《路透》引述業界消息人士及分析師報道，沙特5月原油出口預計將降至每日約600萬桶，為近10年來最低水平，其中約400萬桶將銷往亞洲，而對美出口預計每日將不足60萬桶。

根據OPEC+減產協議，全球最大石油出口國沙特將在5月和6月將原油產量削減23%，至約每日850萬桶，以支撐受重創的油價。

另外，分析預計隨着有廉價原油可供國內使用，今年夏天沙特電力需求將飆升，將消費更多的石油。去年沙特產量約為每日990萬桶，當時沙特在夏季消費了55萬桶/日原油，低於前幾年的70萬桶/日。業內消息人士現在預計，今年的消費量將略高於2019年的水平。

環球各地陸續開應對新冠肺炎的寬限制措施，市場憧憬原油需求復甦，原油價格上升，紐約期油收報24.56美元，升4.17美元或20%；布蘭特期油收報30.97美元，升3.77美元或14%。

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編輯：吳敏芳

疫情 布蘭特期油 紐約期油 石油 石油輸出國組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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