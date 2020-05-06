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恒生指數升逾300點　升至24200點水平（不斷更新）

金融經濟 15:35 2020/05/06

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恒指黑期跌約65點　道指期貨偏軟跌約20點（不斷更新）

新冠肺炎疫情趨緩，美國州分陸續解封，美股上升，道指升133點，收報23883點。內地股市假後復市低開高走，恒生指數今早輕微低開不足1點後，港股開市隨即上升，大市重上24000點水平，恒指午後升幅大至逾300點，升穿早市高位，至24200點水平。

香港經濟未見底4月PMI 36.9　 職位流失3個月

【熊市反彈】僅19隻大中型股顯著收復千點跌市失地　揭示下輪熊市三大追捧主題？

【15：34】大市下午3時後升勢回順，最新升近300點，回落至24200點水平以下。

【15：00】A股午後升幅擴大，上證升0.6%；深證升1.5%；創業板指升2%。

【14：56】A股ETF受捧，安碩A50 （02823） 、南方A50 （02822） 分別升逾3%。

【14：50】利標品牌 （00787） 急升四成，高見0.295元。

【14：37】大市升逾300點，升至約24200點水平。

【14：37】海底撈 （06862） 升4.3%，高見35.25元；海底撈底料供應商頤海 （01579） 更升逾7%，破頂高見66.6元。

【火鍋股飆升】內地打邊爐排長隊海底撈升4%　火鍋底料商頤海創3年新高

 【14：29】港股升300點，騰訊 （00700） 升至410元水平；友邦 （01299） 更升逾2.5%，高見69.65元。

【14：01】美團 （03690） 、小米 （01810） 齊升逾4%，美團升4.1%，高見108.6元；小米升4.8%，高見10.6元。

【14：01】港股午後升幅擴大至280點，至24150點水平。

【13：15】小米 （01810） 股價午後升半成，高見10.6元。小米中國區總裁兼紅米品牌總經理盧偉冰於微博指，Redmi Note 8系列全球銷量突破3000萬台。

【小米股價】小米盧偉冰：Redmi Note 8全球銷量突破3000萬台

【13：08】大市升幅突擴大至逾200點，試24100點水平。滙豐 （00005） 轉升0.1%，高見39.1元。

【13：02】重磅藍籌方面個別發展，騰訊 （00700） 升0.5%；友邦 （01299） 升1.9%；滙豐 （00005） 跌0.1%；中移動 （00941） 跌近0.1%；港交所 （00388） 跌0.4%。

【13：00】港股午後初段變動不大，升約160點，報24030點，續於10、20天綫以下水平。

【12：30】恒指黑期升約160點，報24018點；道指期貨報23769點，升8點。

【12：00】舜宇 （02382） 升4.8%，為表現最好藍籌；中海外 （00688） 愈跌愈有，半日跌1.7%，中午收報26.25元，藍籌中最差。

【12：00】恒生指數半日升157點，中午收報24026點。國指升61點，中午收報9759點，主板成交546億元。

【11：47】國壽 （02628） 跌幅擴至1%，低見15.56元。其他內險股向上，平保 （02318） 升0.5%；財險 （02328） 升2.4%；太保 （02601） 升0.4%。

【11：39】大市升約160點，升至24030點，暫受制恒指10天綫及20天綫。恒指10天綫及20天綫分別處於24051點及24065點。

【11：30】內地股市復市後半日低開高走，上證半日升0.08%；深證升0.8%；創業板指升1.1%。

【11：17】阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 股價造好，分別升逾2%，阿里巴巴高見193.8元；美團則高見107.7元。

【11：17】滙豐 （00005） 跌幅收窄，最新報39元，無升跌，今早曾低見38.5元。

【11：06】華夏滬深三百 （03188） 升3.4%。另外，安碩A50 （02823） 升2.4%；南方A50 （02822） 升2.4%。

【10：54】港股升約140點，暫於於24000點水平爭持。

【10：46】舜宇 （02382） 升4%，暫為升幅最大藍籌；國壽 （02628） 逆市跌0.6%，暫為表現最差藍籌。

【10：38】小米 （01810） 升4%，高見10.56元。日前據外電報道，小米印度首席營運官Muralikrishnan B周一（4日）宣布，於本周內推出Mi Commerce的新電商服務，讓在家防疫的消費者能夠購買小米的產品。

【印度鎖國】小米本周推印度電商服務提振銷量　

【10：28】除滙豐 （00005） 逆市偏軟，另一銀行股渣打 （02888） 亦跌1.3%，低見38.25元。

【10：22】陽光油砂 （02012） 續升14%，高見3.5元。

【10：16】中芯 （00981） 升一成，高見16.88元，年初至今已累升逾四成。

【10：10】中芯 （00981） 股價升幅擴大至8.5%，高見16.6元，成交達15.6億元，暫為最大成交股份。

【中概股回A】中芯國際計劃科創板上市　股價升逾6%見1個月高

【10：08】歐舒丹 （00973） 升4%。歐舒丹於2020財年，銷售淨額按報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%。

【10：03】大市升勢略為回順，恒生指數最新升約120點，略於24000點以下水平。

【09：58】昨日因傳網易來港第二上市消息而午後升逾2%的港交所 （00388） ，今早逆市偏軟，跌近0.1%，低見252元。

【中概股回歸】網易傳申請來港第二上市　股價高開3.7%（第三版）

【中概股回歸】網易遊戲去年貢獻8成營收 市值入中國互聯網六大

【中概股回歸】網易創辦人丁磊 為何「沉迷」養豬？

【09：52】原油價格回升不利航空股表現，南航 （01055） 跌0.8%；東航 （00670） 跌1.3%；國航 （00753） 升0.6%。

另外，國泰 （00293） 跌0.4%。

【09：49】煤氣 （00003） 升0.9%。煤氣宣布，因應港府由5月8日開始放寬限制市民聚集的規定，將推出新一輪支援飲食業措施，並名為「撐飲食‧振經濟」計劃。

煤氣推新一輪支援飲食業措施　包括推餐飲券及網購積分

【09：45】蘋果（Apple）宣布全球開發商大會（WWDC 2020），於6月22日網上舉行，手機設備股造好，手機孖寶舜宇 （02382） 升半成；瑞聲 （02018） 升2.2%。

【09：40】本地餐飲股回吐，大家樂 （00341） 跌1.7%；大快活 （00052） 跌1.8%；太興 （06811） 跌4%；翠華 （01314） 跌1.4%。

【09：39】IHS Markit公布4月香港PMI由3月的34.9，升至36.9。

【09：36】ATM 3股上升，阿里巴巴 （09988） 止跌反彈1.1%，高見190.6元；騰訊 （00700） 升0.7%，高見409元；美團 （03690） 升1.1%，高見106.7元。

【09：33】大市早段升逾百點，觸24000點水平。恒指最新報24005點，升136點。

【09：31】紐約期油隔晚升兩成，F三星原油期 （03175） 升4.6%，重上2元水平，高見2.08元；FGX原油 （03097） 升3.4%。三桶油方面，中石油 （00857） 升2.7%；中海油 （00883） 升1.3%；中石化 （00386） 升1.1%。

【09：29】中芯 （0981） 升5.9%，開報16.16元。中芯公布建議在上海證交所科創板上市，擬發行不超逾16.86億股人民幣股份。

【09：29】A股假後低開，上證跌0.99%，深證跌0.97%，創業板指跌0.82%。

【09：27】莎莎 （00178）  發盈警，股價低開1.4%，開報1.39元。莎莎預期截至3月31日止財政年度，將錄得虧損約5至6億元。

【零售寒冬】莎莎發盈警　料全年虧損6億元

【09：20】恒生指數開報23868點，跌不足1點。滙豐 （00005） 跌1.3%，開報38.5元；騰訊 （00700） 升0.2%，開報406.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.0690，下調119點子。

【09：14】即月期指開報23636點，跌123點或0.5%。

【08：58】南韓KOSPI指數升0.8%，報1911點，日股假期休市。

【08：57】滙豐 （00005） ADR折合報38.59元，跌1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報404.43元，跌0.4%。

【08：45】恒指黑期跌約65點，報23790點；道指期貨偏軟，報23742點，跌19點。

【期指黑期】期指與黑期有百點差價　每張5000元為何不套利？

【08：40】「股神」巴菲特上季清倉4大航空股，並坦言航空業未來前景不太明朗。不過，ETF投資者似乎未理「股神」警告，資金持續流入美國全球航空股ETF（代碼JETS）。

未理股神巴菲特警告　投資者「唔信邪」押注航空股ETF

【08：05】美國總統特朗普表示，美國必須立即開始重開經濟活動，即使這樣做會導致更多美國人感染新冠肺炎病毒。

【新冠肺炎】特朗普︰美國須盡快重啟經濟　即便導致更多人染病

【07：45】新股新加坡室內裝修服務供應商Raffles Interior （01376）  公布招股結果，0.5元下限定價，超額認購13.17倍，1手中籤率為10%。

【新股IPO】Raffles Interior 0.5元下限定價　超購13.17倍中籤率為10%（附分配結果）

【07：00】道指曾升419點，最終道指升133點，報23883點；標指升25點，報2868點；納指升98點，報8809點。港股ADR收報23792點，跌75點或0.3%。恒指夜期收報23834點，升75點或0.3%。

道指升133點港股ADR跌75點　紐約期油升兩成

【疫情焦點】全球累計逾372萬確診　美國確診逾123萬

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責任編輯︰梁浩碩

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