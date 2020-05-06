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未理股神巴菲特警告　投資者「唔信邪」押注航空股ETF

金融經濟 08:35 2020/05/06

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未理股神巴菲特警告　投資者「唔信邪」押注航空股ETF

新冠肺炎疫情持續，疫情令航空業大受打擊，連「股神」巴菲特（Warren Buffett）亦損手，上季清倉4大航空股，並坦言航空業未來前景不太明朗。不過，ETF投資者似乎未理「股神」警告，資金持續流入美國全球航空股ETF（代碼JETS）。

規模5.8億美元的JETS已連續錄得44天資金淨流入，總額達6.32億美元。即使巴菲特對航空業發出警告，資金流入趨勢仍未停止。根據Robintrack網站數據，在散戶交易平台Robinhood持有JETS的用戶數，本周飆升至逾1.9萬；3月初時，數字只有500。

WallachBeth Capital ETF主管Mohit Bajaj認為，交易員急於捕捉航空股反彈，推動資金流入JETS。Bajaj指，該ETF共持有34隻航空股，分散了風險。至於巴菲特沽清的4大航空股，正是這隻ETF的重倉股。

相關ETF今年已下跌近58%，其中大部分損失發生在2月中之後。當時，全球開始實施封鎖政策，以應對新冠肺炎疫情。

巴菲特周六在巴郡年度股東大會上指，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。據巴郡呈交美國證監的持倉報告顯示，上季已沽清其持有達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）、美國航空（American Airlines，美：AAL）及聯合航空（United Airline，美：UAL）的股份，相關投資損失累計約70億至80億美元（約546億至624億港元）。

【巴菲特陷阱】股神開口中航空股「致命陷阱」　國泰、三大中資航空股尾市跌幅收窄（第二版）

【巴郡股東會】巴郡上季股票「損手」逾4000億元　淨虧損額歷來最高

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責任編輯︰梁浩碩

 

ETF 巴菲特 航空業 航空股 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 聯合航空 達美航空 美國航空

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