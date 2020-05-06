【新冠肺炎】特朗普︰美國須盡快重啟經濟　即使導致更多人染病

▲ 【新冠肺炎】特朗普︰美國須盡快重啟經濟 即便導致更多人染病

新冠肺炎疫情影響全球，疫情持續之際，美國多州陸續解封。美國總統特朗普表示，美國必須立即開始重開經濟活動，即使這樣做會導致更多美國人感染新冠肺炎病毒。

美國州分陸續解封，美股上升，道指曾升419點，最終道指升133點，報23883點。

特朗普表示，重開經濟活動「有人會受到影響嗎？是的。有人會受到嚴重影響嗎？是的，但是必須盡快重新開放經濟活動」。事實上，新冠肺炎疫情引發的經濟衰退，導致逾3000萬美國人失業，並威脅到特朗普的連任前景。不過，重啟經濟引起新冠肺炎疫情或反彈的憂慮。

美媒早前引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。月底單日新增個案，會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。

美國累計確診數目已超過123萬，死亡人數7.2萬人。

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責任編輯︰梁浩碩