【CuMask】實測排隊登記「銅芯抗疫口罩」 等候10分鐘即可
科技 07:50 2020/05/06
港府於昨（5日）宣布，正式向全港市民免費派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask）口罩，今日7時起可於網上登記，所有持有效香港身份證的人士，均符合資格免費索取抗疫口罩。
政府表示，系統會在政府的「私有雲」運作，可讓數十萬市民同時進入系統，有序進行登記，避免短時間內有太多人進入系統，導致系統超負荷。另外，系統亦設有防黑客、防機械人及防分散式阻斷服務攻擊（DDOS）措施。
記者準時於早上7時進入登記網站，可順利進入登記頁面，並進入系統排隊：
直到7時10分，就可正式進入填寫資料頁面，排隊時間10分鐘。
申請人可在表格中同時多填 5 個人的資料進行登記（連同登記人共 6 人），並登記個人身份證號碼、出生日期及本地流動電話號碼，以及本地收件地址。需注意的是，登記表格頁面會在30分鐘後自動登出，更不會儲存用戶已輸入的資料。
而每位居民只限登記一次，若重複將不獲受理。最後，確認所填寫資料是否正確，並進行非機械人確認，就能完成登記步驟。
完成登記後，市民需儲存登記編號，以便日後進行網上或電話查詢。已成功登記人士，將會在2星期內由本地郵政上門派送口罩，如未能於網上登記的市民，亦可於1個月登記期後，直接到郵局領取口罩。
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責任編輯：李寶如
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