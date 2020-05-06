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【CuMask】實測排隊登記「銅芯抗疫口罩」　等候10分鐘即可

科技 07:50 2020/05/06

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政府正式派發可重用口罩「CuMask」，持有效香港身份證人士，均符合資格，可透過網站申請，期限為一個月。（網站截圖）

港府於昨（5日）宣布，正式向全港市民免費派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask）口罩，今日7時起可於網上登記，所有持有效香港身份證的人士，均符合資格免費索取抗疫口罩。

政府表示，系統會在政府的「私有雲」運作，可讓數十萬市民同時進入系統，有序進行登記，避免短時間內有太多人進入系統，導致系統超負荷。另外，系統亦設有防黑客、防機械人及防分散式阻斷服務攻擊（DDOS）措施。

記者準時於早上7時進入登記網站，可順利進入登記頁面，並進入系統排隊：

等候登記頁面會顯示排隊號碼以及預計進入登記網頁時間。（網站截圖）

直到7時10分，就可正式進入填寫資料頁面，排隊時間10分鐘。

申請人最多可以登記5個人的申請資料，網頁右下角會顯示剩餘提交時間，提醒申請人在30分鐘内填妥所有資料。（網站截圖）

申請人可在表格中同時多填 5 個人的資料進行登記（連同登記人共 6 人），並登記個人身份證號碼、出生日期及本地流動電話號碼，以及本地收件地址。需注意的是，登記表格頁面會在30分鐘後自動登出，更不會儲存用戶已輸入的資料。

而每位居民只限登記一次，若重複將不獲受理。最後，確認所填寫資料是否正確，並進行非機械人確認，就能完成登記步驟。

所有資料填妥後，系統會進行非機械人確認，點擊後就能順利提交登記。（網站截圖）

完成登記後，市民需儲存登記編號，以便日後進行網上或電話查詢。已成功登記人士，將會在2星期內由本地郵政上門派送口罩，如未能於網上登記的市民，亦可於1個月登記期後，直接到郵局領取口罩。

<<【口罩供應】可重用口罩規格、清洗方法　未能網上登記怎領取？

責任編輯：李寶如

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