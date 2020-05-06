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道指升133點港股ADR跌75點　紐約期油升兩成

金融經濟 07:32 2020/05/06

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道指升133點港股ADR跌75點　紐約期油升兩成

道指升133點
新冠肺炎疫情趨緩，美國州分陸續解封，美股上升，道指曾升419點，最終道指升133點，報23883點；標指升25點，報2868點；納指升98點，報8809點。

港股ADR跌75點
港股ADR收報23792點，跌75點或0.3%。恒指夜期收報23834點，升75點或0.3%。

紐約期油升兩成
環球各地陸續開應對新冠肺炎的寬限制措施，市場憧憬原油需求復甦，原油價格上升，紐約期油收報24.56美元，升4.17美元或20%；布蘭特期油收報30.97美元，升3.77美元或14%。

美滙指數升0.3%
美滙指數升0.3%，報99.81。歐元兌美元報1.0836；美元兌日圓報106.47。

美國10年期債息報0.662厘。

紐約期金跌0.2%
避險情緒略為降溫，金價下跌，紐約期金收報1710.6美元，跌2.7美元或0.2%。現貨金於1713美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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