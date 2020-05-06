【迪士尼業績】新冠肺炎被迫關園 盈利大跌逾90%

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）上季業績好壞參半，收入勝預期，但盈利大跌逾90%。公司宣布，不派發半年現金股息，保留16億美元的現金作營運。受累新冠肺炎疫情，多地的主題樂園被迫關閉，該部分業務首當其衝，收入大跌10%。上海迪士尼樂園宣布，5月11日起分階段重開。迪士尼周二（5日）股價跌逾2%，市後進一步下跌。

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迪士尼業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 180億 +21% 178億 盈利（美元） 4.8億 -91% － 經調整後每股盈利（美仙） 60 -63% 86

期內，迪士尼的主題樂園業務至收入大跌10%至55億美元，經營利潤僅6.39億美元，按年大減58%，亦遜市場預期的6.97億美元。收入主要受去年收購21世紀霍士（21st Century Fox）旗下資產帶動，急增21%至180.1億美元。

影視娛樂業務收入4.66億美元，按年跌13%。媒體網絡業務收入72.6億美元，按年升31%，勝市場預期的65.8億美元。

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