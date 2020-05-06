【熊市反彈】僅19隻大中型股顯著收復千點跌市失地　揭示下輪熊市三大追捧主題？

港股再陷政治市，周一瀉逾千點，而昨日即使反彈，幅度亦只不過200餘點，同時升市成交縮，隨時意味後市走勢偏弱。假若下輪跌市再來臨，各項指數及重磅股走勢當然偏弱，惟環球大手放水，可預期「炒股不炒市」將繼續成為市場常態。若要挑選下輪跌市強勢股，不妨留意近日走勢較佳的股份。

本網綜合249隻在港掛牌、市值超過150億元的股份，發現當中僅45隻港股能收復周一大跌市失地，而顯著倒升（升幅逾2%）的股份更只得19隻。相關數據追蹤的日子雖較少，未必能全數反映市場現在，但料可亦在一定程度上側面揭示資金喜好。逆市衝上的股份大約可分為三大主題：（1）醫療、（2）內需復甦、（3）環球貿易正常化。

經過肺炎疫情，市場更了解到醫療發展的重要性，板塊炒作動力強勁，君實生物 （01877） 、啟明醫療 （02500） 、微創醫療 （00853） 、白雲山 （00874） 四隻股份均較5窮月來臨前高水，其中君實生物表現最佳，逆市升近7%。

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隨著內地疫情似乎出現受控跡象，內需復甦亦成近日一大概念，例如擁消費概念的H&H國際 （01112） ，由上周三（29日）收市價至今，累漲8%、憧憬公路重新開通的江蘇寧滬高速 （00177） ，期內彈2.1%、搶攻內地市場的維他奶 （00345） ，亦升3.6%。

另外，中美關稅戰雖有機會重新展開，惟資金卻似乎未算太過憂慮，具貿易相關股份創科實業 （00669） 、裕元 （00551） 亦照升5.1%和3.9%；科技硬件相關股洛陽鉬業 （03993） ，則彈6.4%。

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