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【期指黑期】期指與黑期有百點差價　每張5000元為何不套利？

金融經濟 22:25 2020/05/05

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單純買期指，場內期貨與場外黑期，都有計入除淨與暫不計除淨的分別。

期指於5月大低水，主要是因為14家藍籌股於本月除息，期指走勢一般會率先反映除淨因素，相當於扣除恒指132點，故期指較恒指低水少於132點，實際上為高水。以現時期指跌4點，低水114點為例，實際上為高水14點，反映投資者傾向看好大市。

以金額計，於5月25日除淨的中移動 （00941） ，派息對點數影響最大，相當於恒指32.1點。其次是5月8日除淨的平保 （02318） ，相當於恒指25.8點。長和 （00001） 及長實 （01113） 於5月19日除淨，亦相當於恒指31.2點。14家藍籌股派息除淨後，相當於恒指要跌132.1點。

由於企業除淨後，股價會因而下跌，恒指點數計算成分股變幅時，亦陸續反映這因素，因而這132點的跌幅，是完全可以預期，而期指到月底才結算，所以期指買家要率先反映這因素，計入132點的跌幅，才肯買入期指。

不過，場外恒指黑期則另一種情況，黑期現報23860點，相當於較恒指現貨僅低水9點，而不像夜期般低水114點。反映場外黑期未有反映除淨因素，可能是投資者只是在場外短期持貨，不必理會除淨，不過，每張期指與黑期因而有約百點的差價，以每點50元計，當兩邊的期指結算，便有約百點的套利空間，每張約5000元，但計及風險與成本，理論上的差價，並未吸引市場套利。

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香港股票 期貨 高水 低水 除淨 派息 藍籌股 恒生指數

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