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【美股戰報】美股反彈300點　中概股彈力最強

環球政經 22:00 2020/05/05

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美國各個州分陸續解封，市場憧憬經濟可隨解封續步復甦，令美股昨日下跌後，今天迅速收復失地，美股三大指數全綫報捷。道指升330點，報24085點，升幅1.41%；標指升43點，報2885點，升幅1.51%；納指升142點，報8853點，升幅1.64%。

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環球原油需求也料可復甦，刺激油價造好，6月到期的紐約期貨已重上24元水平，令石油股表現回勇，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron），股價均彈3%，西方石油升7.28%。此外，熱門中概股亦走高，拼多多升7.22%，報49.7元，再次上試50元大關；網易升4.37%，京東升4.24%，阿里巴巴升3.52%，蔚來汽車升2.1%。

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撰文 : 國際組

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