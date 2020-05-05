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【美股分析】聯儲局5月起掃債券ETF　望實債券ETF-LQD

環球政經 23:00 2020/05/05

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聯儲局上月推出「無限量寬」救市，其中一項影響股票市場最深遠的措施就是第二級企業信貸措施（The Second Market Corperate Credit Facility），簡單來說就是買入250億美元的債券ETF。

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聯儲局未開始買債

正當投資者以為聯儲局入市之際，紐約儲備銀行便發聲明指，局方將會於本月上旬開始掃貨，並會在9月30日前停止買入，除非屆時局方認為有需要延長措施。

局方早買還是遲買，對普羅大眾影響不大，但美國銀行近日發表的研究報告指，很多投資者都在得知聯儲局大手買入債券ETF後，於過去數周買入投資級別企業債券ETF，但其實局方仍未開始買債大計。

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買債規模為今年淨流入兩倍

現時於美國上市的債券ETF中，不少都持有美國投資級別企業債，但成交較大而又純粹持有美國投資級別企業債的就只有LQD。據彭博數據顯示，過往表現不算突出的LQD，年初至今錄得92億美元流入，跑贏以往淨流入量最多的SHV、IEF、VCIT等一眾國債ETF。不難想像，如果聯儲局在未來4個月間，以年初至今淨流入量的2.7倍來掃入企債ETF，屆時資產價格便水漲船高。

聯儲局至今未有宣布將買入那一隻投資級別ETF，但考慮到流動性因素，相信局方買入LQD的機會甚大，而即使局方不是買入LQD而是買入其他債券ETF，亦會抬高ETF背後的債券價格。

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撰文 : 國際組

美股 ETF 債券 美國 國債 美國聯儲局

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