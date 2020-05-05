▲ 【日本疫情】北海道迎第二波疫情 知事籲「封城式自律」

日本延長緊急狀態令至5月底，北海道迎來第二波新冠肺炎疫情。北海道是日本疫情最早的爆發地，因2月初的雪祭爆發集體感染，較其他地區早進入緊急狀況。札幌市政府認為，第二波疫情由本州地區輸入。北海道當局呼籲，民眾拿出「封城式自律」，減少外出。

【外媒看香港】CNN大讚港府抗疫反應快 民間自律

【美國疫情】保安遭槍殺 拒無戴口罩顧客進店招殺機

日本北海道1月28日出現首宗確診，但2月初如期舉行雪祭，2月底疫情明顯升溫。北海道政府2月28日自行宣布進入緊急狀態，學校停課至4月初，但措施初期受千方指責。

3月中的新增確診人數緩和，當地政府3月19日宣布解除緊急狀態，但春假結束後確診病例再增，於4月12日第二度進入緊急狀態。

北海道4月的確診病例再次上升，多地感染爆發集體感染，4月23日單日確診創新高，多達45人染疫，等同第一波疫情高峰的3倍；札幌於4月30日創單日確診的最高紀錄。北海道在半個月內，新增病例超過300宗，多間醫院爆交叉感染，醫療系統瀕臨崩潰。

【俄羅斯疫情】連續3日破萬確診 歐洲疫情新黑點

澳洲：病毒最可能來自中國野味市場 但不排除實驗室

日本國立傳染病研究所指出，第一波疫情由中國輸入，4月中的第二波疫情由歐洲輸入開始，再擴大感染。札幌市政府稱，由東京等地輸入的病例增加，相信病毒正由本州地區輸入札幌。

北海道周一（4日）新增近200宗確診，知事鈴木直道明言，目前需要民眾「封城式」自律。北海道累計874人染病，43人死亡，為全國疫情第五嚴峻的地區。

法國去年12月已有確診 較官方公布早1個月

新西蘭連續兩日零確診 擬與澳洲互開邊境

美國廉航推社交距離座位 搭飛機想隔開坐要加錢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品