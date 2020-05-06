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【疫市營商】置富Malls推春日限定雙重賞　消費羸手機iPad吸客

商業 09:00 2020/05/06

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置富Malls推出春日限定雙重賞，於5月16日至7月12日期間準備逾3,400份、總值超過25萬元的豐富禮品。（置富Malls提供圖片）

疫情緩和下，不少商場推出獎賞吸客消費。置富Malls推出春日限定雙重賞，於5月16日至7月12日期間準備逾3,400份、總值超過25萬元的豐富禮品，當中包括SAMSUNG Galaxy Z Flip智能手機、Apple iPad Air、TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐、DYSON空氣清新機、商戶禮券等。

【母親節優惠】黃埔天地推優惠　送蛋糕慶祝母親節

第一賞，只要於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶，即日累積消費滿200元，即可換領置富Malls「森」動大抽獎抽獎券乙張。每額外消費滿100元，即可換領多1張抽獎券，多買多賞，每套有效消費單據最多可換領抽獎券10張。

【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折

第二賞，置富Malls特別打造巨型扭蛋機，只要於5、6月指定周末，在置富Malls旗下馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、置富第一城、置富都會及+WOO嘉湖，以電子貨幣於指定日期內，單一商場累積消費滿300元，即可參加巨型扭蛋機即抽即中扭扭賞乙次。

馬鞍山廣場森林家族童夢樂園（置富Malls提供圖片）

置富Malls x 森林家族　打造「森」動遊樂團
此外，置富Malls 旗下商場即日起至10月30日，打造森林家族「森」動遊樂團，馬鞍山廣場有森林家族童夢樂園，更有攤位小遊戲；置富都會有「森」之麵包店 ；+WOO嘉湖打造森林家族春日自駕遊等。

【疫市營商】apm美容產品低至1折吸客　飲食優惠高達50%回贈

責任編輯：朱悅瀅

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