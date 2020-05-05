【美股早市】道指漲350點 美國陸續解封油價彈

美國各個州分陸續解封，並公布相關計劃，市場憧憬經濟有望擺脫新冠肺炎疫情的陰霾，環球原油需求也料可復甦，刺激油價造好，美股亦高開，道指曾漲逾350點。

美國4月供應管理協會（ISM）服務業指數報41.8，遠低於前月的52.5。而服務業採購經理指數（PMI）報26.7，低於前月和市場預期的27；綜合PMI報27，亦遜前月的27.4。

油價造好，紐約期油高見23.35美元，升幅14.5%；布蘭特期油亦曾升10.1%，報29.94美元。

重磅油股跟隨向上，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）帶領道指走高，股價均彈3%。

中美緊張持續，美元靠穩，美匯指數高見99.97，升幅0.5%；德國法院挑戰歐洲央行的買債計劃，歐元曾挫0.7%，報1.0826美元；澳洲央行宣布維持利率於0.25厘不變，符合市場預期，澳元曾漲0.5%，報64.62美仙。

美國和全球多個受疫情影響的地區陸續解封，增加市場的風險胃納，黃金和美債價格下跌，現貨金曾挫0.7%，報1690.82美元；10年美債息曾升4點子，報0.6762厘。

美國3月份貿易逆差按年擴大11.6%，達到444億美元，大於市場預期的440億美元，主要受累於出口減少，抵銷進口成本下降。

3月份出口按年減少9.6%，為1877億美元，較2月份少200億美元；3月份進口則按年減少6.2%，為2322億美元，較2月份少154億美元。由於出口下降幅度較進口減幅更大，導致貿赤擴闊。

期內，美國的汽車、飛機零部件和原油出口均見減少，而像金融和旅遊的服務業出口則銳減近110億美元，為596億美元，並料服務業出口在4月將會更差。

美國減少進口的商品包括手機、消費類電子產品和汽車，而服務業進口（即美國人外遊等）亦出現罕見的大幅度下跌。

對華貿赤方面，3月份減少至155億美元，主因是當初中國爆發新冠肺炎疫情，之後輪到美國，導致雙方貿易交來減少，而美國經濟轉弱，也令iPhone等中國製造的產品需求下降。

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