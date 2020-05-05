【遙距投保】滙豐保險推客戶視像「遙距投保」會議服務

▲ 滙豐保險推端對端視像「遙距投保」會議服務。

滙豐保險宣布為客戶推出端對端視像「遙距投保」會議服務，由5月18日起，所有已登記使用滙豐個人網上銀行的零售銀行客戶，均可選擇在家或其喜好的本港任何地方，透過安全平台與持牌的客戶經理或財務策劃經理進行視像會議。渣打銀行 （香港）早前也連同保誠 （02378） 一起啓動「遙距投保」渠道。

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滙豐保險表示，此項新服務是在保監局保險科技沙盒框架下批准的運作模式，旨在讓獲授權保險公司在商業運作上，以先導形式試行應用創新保險科技，而該公司是香港首家為客戶推出此服務的保險公司。

客戶在下載Zoom應用程式後，可透過電腦或者流動設備與滙豐專家進行設有密碼保護的視像會議。會議期間，持牌的客戶經理及/或財務策劃經理可經共享屏幕與客戶分析其財務需要分析，申請事宜及人壽保險建議書。同時，客戶可安全地在個人網上銀行平台接收、審閲及確認該等文件。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，在目前非常時期，透過推出該項新服務，提供可替代親身會面的另類互動渠道，讓更多客戶滿足其對保險的需求。

滙豐保險自今年2月推出延期年金的電話申請服務以來，經持牌的銷售人員透過電話服務申請延期年金的客戶佔約近11%。

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