  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 21:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【遙距投保】滙豐保險推客戶視像「遙距投保」會議服務

金融經濟 20:40 2020/05/05

分享：

滙豐保險推端對端視像「遙距投保」會議服務。

滙豐保險宣布為客戶推出端對端視像「遙距投保」會議服務，由5月18日起，所有已登記使用滙豐個人網上銀行的零售銀行客戶，均可選擇在家或其喜好的本港任何地方，透過安全平台與持牌的客戶經理或財務策劃經理進行視像會議。渣打銀行 （香港）早前也連同保誠 （02378）  一起啓動「遙距投保」渠道。

相關文章：渣打夥保誠啓動「遙距投保」渠道 可網上或郵寄買年金自願醫保

相關文章：【遙距投保】花旗推虛擬會客室　視像投保壽險、儲蓄、危疾等

滙豐保險表示，此項新服務是在保監局保險科技沙盒框架下批准的運作模式，旨在讓獲授權保險公司在商業運作上，以先導形式試行應用創新保險科技，而該公司是香港首家為客戶推出此服務的保險公司。

客戶在下載Zoom應用程式後，可透過電腦或者流動設備與滙豐專家進行設有密碼保護的視像會議。會議期間，持牌的客戶經理及/或財務策劃經理可經共享屏幕與客戶分析其財務需要分析，申請事宜及人壽保險建議書。同時，客戶可安全地在個人網上銀行平台接收、審閲及確認該等文件。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，在目前非常時期，透過推出該項新服務，提供可替代親身會面的另類互動渠道，讓更多客戶滿足其對保險的需求。

滙豐保險自今年2月推出延期年金的電話申請服務以來，經持牌的銷售人員透過電話服務申請延期年金的客戶佔約近11%。

相關文章：邊間保險公司可遙距投保　一文看清所有優惠（不斷更新）

相關文章：友邦推遙距投保　首年保費回贈12%

香港股票 保險公司 銀行 零售 保誠（02378） 滙豐控股（00005） Zoom 延期年金 人壽保險

上一篇文章

夜期跌36點　道指期貨仍升逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【新冠肺炎】外媒稱香港成功阻止「第二波爆發」 抗疫做法值得參考
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask 5月中發售　最平70元30片（多圖、有片）
【騰訊閱文】閱文被斥「吃人血饅頭」　股價跌幅擴至7%（第二版）
【騰訊閱文】閱文被斥「吃人血饅頭」　股價跌幅擴至7%（第二版）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　明日網上登記（附登記網址）