【蘋果WWDC】WWDC 2020線上發佈會6月22日舉行

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新冠肺炎疫情在全球持續擴散，多個科企活動亦被迫取消。蘋果（Apple）剛宣布原定於6月舉行其年度全球開發商大會（WWDC 2020），包括主題演講及小組討論，全部都改於網上舉行，日期定於6月22日，並且會透過 Apple Developer app 及 Apple Developer 網站，免費開放給所有開發者。
Apple 同時宣佈將舉辦 Swift Student Challenge，讓學生開發者可透過創作 Swift Playground 作品來展示自己對編碼的熱誠。Apple 全球市場營銷高級副總裁 Phil Schiller 表示，WWDC20 將會是蘋果至今規模最大的開發者大會，會運用前所未有的方式連繫超過 2,300 萬名開發者，讓他們了解 Apple 平台的未來發展。
蘋果往常都會在WWDC發布iOS的更新，甚至一些新款蘋果裝置。現在就立即為大家整合一下，是次全球發佈會的傳聞。
1. iOS 14
據外國網站9to5Mac早前的報道指，Apple將在今年WWDC 2020中，發表全新iOS 14系統，並將採用全新UI畫面設計。相比iOS 13.4，iOS 14在主畫面中會有一個全新頁面，能讓使用者透過分頁方式，管理自己的應用程式。
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2. iPadOS 14
早前有專家在測試最新iPadOS 14的程式碼後發現，未來Apple將會作出全面更新，將會把滑鼠 / 觸控板變為常態可用的操作配件之一。iPadOS 14除支援滑鼠游標外，同時將會有全新搭載有觸控板的iPad鍵盤套面世，相信會讓iPad的操作方式更接近Mac。
3. 藍牙追蹤器AirTag
在今年WWDC 2020中預測亮相新品中，當然少不了傳聞已久的Apple藍芽追蹤器AirTag。這個早在去年就已經在網絡流傳的裝置，功能比find my iphone更為強大，用家可透過藍芽及AR功能幫助追蹤及尋找個人遺失物品。受惠於Apple自家的U1晶片，AirTag將提供離線搜尋功能，就算裝置電力不足，也可以透過其他iPhone、iPad或Mac 將加密訊號發送，協助提供裝置的精確定位。
4. 第三代AirPods
自去年3月推出第2代AirPods後，Apple一直未有推出新一代產品。雖然有推出新版的AirPads Pro，不過日前網上就有消息指，Apple將在今次WWDC中推出全新的第3代AirPods，主打平價入門版。這一款AirPods X無線耳機即將推出，將被命名為「AirPods Pro Lite」，代表重量比以往的設計更輕盈、價格更親民化，相信會比AirPods Pro 略為便宜，以及將作出功能取捨。
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5. 頭戴式無線耳機
有網民推測，Apple還會推出首款頭戴式無線耳機，該款無線耳機的產品代號為B515，售價約為 350 美元 (約港幣 2,714元)。其主要對手為Beats Studio3及Bose 700。
6. tvOS 14
Apple TV與HomePod 支援將會在tvOS 14有明顯改進，後續只要設定Apple TV聲音輸出為HomePod 後，就不需要另外再次設定。有專家指，在發掘iOS 14程式碼時發現，Apple將發表新一代的Apple TV，甚至更會連帶推出全新的Apple TV專屬遙控器，而iPad及iPhone對Apple TV的對應亦會大大提升。
責任編輯：施雯雯