【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？

【iMoney訊】新冠肺炎肆虐，全球經濟活動幾乎停頓，香港作為細小的外向型經濟體，自然受影響。經濟不景，樓市自然受累，過去數月樓價持續下跌，由起初劈價潮，繼而到近期蝕讓潮。雖然市場屢有壞消息，惟近期市況好轉，成交回升，藍籌屋苑也錄高價成交，各區也有買家搶盤。花旗近日更發表報告，預計樓價本月回升，料到年底時，樓價更升5%至10%。值得留意的是，目前市況走向兩極，既錄得蝕讓，也見高價成交，到底樓市發生甚麼事？

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豪宅蝕讓 中細價樓回升

其實，只要細心留意物業的類型，就能看出端倪。以上一個月為例，差不多每月也有一宗蝕讓，蒸發近億元財富。若以物業類型劃分，逾半蝕讓為豪宅，且集中新界區，如大埔比華利山別墅、上水天巒。

此外，另一類蝕讓則為大單位，成交價普遍逾千萬元，不能承造高成數按揭，即非一般上車客可買。一般來說，經濟不景，最影響豪宅市場，皆因豪宅買家本來不多，而且疫情關係，內地買家又近乎絕跡，終致需求大減。若豪宅本來欠缺特色，造價自然最受影響。

事實上，樓市近期回暖，最主要原因是，疫情緩和，吸引準買家重新睇樓，加上二手業主未有因此大幅加價，以致成交回升。細看之下，其實所謂高價成交，普遍集中在中小型單位，樓價一千萬元以下，皆因這類單位有上車客需求，如新婚夫婦。

更重要的是，雖然受疫情所累，市場早前幾乎一致唱淡樓市，惟據差估署公布，首季樓價只跌1%，令不少準買家更加深信，樓價甚難大跌，加強他們的入市意欲。

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