港怡醫院推視像會診及藥物送遞服務　病人可在家中接受護理

▲ 港怡醫院推視像會診，病人可以在家中接受護理。

新創建 （00659） 旗下港怡醫院推出視像會診服務，為醫院現有腫瘤科及腸胃肝臟科病人在疫情期間提供額外選擇，讓患者安在家中接受護理，同時醫院亦提供藥物送遞服務的選項。

是項新服務讓病人透過視像會議於網上會見醫生，病人可致電預約專線，預約使用視像會診服務。在客服專員與病人確認會診服務的詳情和費用後，護士將會協助病人在預約時間前進行登記。完成視像會診後，醫院職員會聯絡病人安排領取藥物，也可由醫院送遞藥物。如有需要，醫院的藥劑師亦可向病人提供藥物諮詢服務。

港怡醫院執行總裁Dirk Schraven表示，隨著病人期望可更方便接受服務，醫療護理亦將因而作出相應的調整，相信視像會診將會成為未來醫療服務的核心一環。

此外，港怡醫院考慮延伸此服務至其他專科和慢性病的病人，如患有高血壓、糖尿病和呼吸系統疾病的人士。為了讓病人體驗無縫且簡易的服務，是項服務由客服專員和護士團隊支援，在不同步驟為病人提供所需協助。病人只需要基本的設備，使用設有內置相機的流動電話或桌面電腦即可進行視像會診。

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