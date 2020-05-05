【Cu Mask】銅芯抗疫口罩明早7時起登記　登記領取、使用及清洗方法一覽

政府今(5日)宣布，將向所有持有有效香港身份證的人士（嬰幼兒除外），免費派發可重用的銅芯抗疫口罩。合資格的市民可由明天７時起至6月6日網上登記領取，成功登記的人士，一般會在2星期內收到經香港郵政，派遞到主要登記人填報的本港地址。就讀小學及幼稚園的學童稍後將會經就讀學校收到中童及幼童尺碼的口罩，毋須在網上登記。

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２．將掛耳帶繞在耳上，使口罩緊貼面部。較彎曲的一邊向上。

１．口罩有條紋一面向外，口罩應覆蓋口、鼻和下巴。

１．用肥皂及冷水單獨手洗，在水中輕輕攪動和按壓。

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登記領取10大要點

1. 須提供身份證號碼、出生日期、本地流動電話及本地收件地址

2. 5月6日至6月6日到網上登記，為萬一個月

3. 每份登記最多包括6人（包含1名年滿18歲的主要登記人及5名額外登記人）

4. 須在30分鐘內完成登記，系統逾時會自動登出，不會儲存已輸入的資料

5. 登記完成後，應儲存或列印登記摘要上的編號，以便查詢登記進度

6. 錯過網上登記，可選擇親身到郵局出示身份證領取，詳情及確實日期須待政府公布

7. 如果輪候人數太多， 會以先到先得方式輪候進入系統

8. 所有資料一經提交，均不能更改或取消登記

9. 若登記成功，主要登記人會收到短訊；若登記不成功或部分成功，均會收到短訊通知

10. 若主要登記人身份證資料錯誤，整份登記將不獲處理