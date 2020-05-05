【防疫抗疫基金】5G資助即日起接受申請　科企：可令資金運用更彈性

▲ 5G的低延遲有助發揮AR，加強遙距操作穩定性。（圖片來源：MAD Gaze Facebook 專頁）

5G擁有高速度、低延遲、廣連結等特性，惟一般市民最能應用到的，或是高速度。事實上，5G的低延遲及廣連結普遍有利於架設物聯網、網絡直播及發展智能交通系統等商業應用。

透過第二輪「防疫抗疫基金」，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」（下稱計劃）。MAD Gaze創辦人兼行政總裁鄭文輝認為，計劃令公司資金運用更有彈性，可投放更多金錢於人手及硬件資源上。

計劃有助縮短研發期

繼中國內地及南韓等地去年開通5G流動數據服務，而香港3間電訊商亦在上月正式開通5G消費者用戶服務。通訊辦指，今次計劃旨在鼓勵各界使用5G技術，推動創新和智慧城市的應用。局方指，由即日起至今年10月30日，企業將以先到先得方式接受申請，料將會有約100個合資格項目受惠。推出計劃後，政府將資助獲批項目中與使用5G技術直接相關的實際開支的5成，上限為五十萬元。

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除了物聯網，擴增實境（Augmented Reality，AR）亦是可善用5G特性的技術之一。MAD Gaze早於2013年成立，主要研發AR解決方案和硬件。其創辦人兼行政總裁鄭文輝坦言，4G網絡根本未能完全發揮AR技術。「如工業用，4G雖仍可支援遙距操作，但過程中或會令操作畫面質素下降，甚至出現『起格』情況。」他續指，以往如要播放高質的3D影像，只能把檔案有限地放進AR硬件內，而應用5G後則可把檔案存放在雲端。

鄭另補充，計劃有助公司縮短研發時間，由預期的6至8個月降至2個半月。而公司除了會研發5G的遙距系統外，亦會研發AR教育平台。

記者：楊匡然