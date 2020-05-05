【MPF攻略】邊隻美股基金表現最標青　年年贏同行？　

新冠肺炎重創美國股市，美股三大指數雖然已由谷底反彈，但仍較年初高位低了兩成，不少股份依然相當抵買。「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前在巴郡（Berkshire Hathaway）股東會上也表達對美國經濟的信心，聲言「餘生都只會押注美國」。很多投資者近期亦有意吸納美股，除了開立美股戶口自己入市，其實我們每月供款的強積金（MPF）也可以投資美股！

據理柏統計的數據，MPF有10隻基金完全投資於美國或北美股票市場，往績表現最佳是「萬全強制性公積金計劃旗下」的美股基金，無論是過去1個月到過去5年，它的表現也跑贏同類基金。

過去1個月美股反彈，這隻美股基金賺12.07%，同期道指升11%。而過去1年，萬全強積金的美股基金賺3.16%，是同期唯一一隻正回報的基金。至於過去3年及過去5年，它分別賺41.09%及54.8%，大幅跑贏同類基金15至20個百分點。

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拉長看過去10年，只有萬全、宏利、友邦、滙豐及恒生的美股基金有這麼長的歷史可比較。

萬全的美股基金過去10年累賺164.2%，年率化回報達10.2%。友邦及宏利的美股基金，10年的年率化回報分別為8.82%及8.77%。至於滙豐及恒生的美股基金，10年的年率化回報為8.17%，表現竟跑輸同期的道指。過去10年道指升了121%，年率化升幅為8.26%，若計及股息，回報會稍高。

萬全的美股基金表現雖然標青，但這間MPF受託人的服務相對不便。例如開立「半自由行」的個人帳戶，或開立可扣稅自願性供款（TVC）帳戶，也要填妥表格再郵寄申請，不像大部分MPF受託人般，提供網上電子登記服務。

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