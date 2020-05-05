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【防疫抗疫基金】港府資助5G項目　吸引科企加快應用

科技 18:00 2020/05/05

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5G擁有高速度、低延遲、廣連結等特性，可是一般市民未必能完全應用。（資料圖片）

5G在上月正式在香港開通，除消費者市場外，不同企業亦可善用5G，研發不同新產品或應用服務。通訊事務管理局辦公室（通訊辦）今（5月5日）宣布，透過第二輪「防疫抗疫基金」，推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」（下稱計劃）。

有本地科技企業聽聞計劃後，均表示有興趣申請。倍靈科技（Belun Technology）行政總裁梁立慧坦言，計劃向公司提供誘因應用5G，料有助加快公司的產品及系統研發。

資助上限50萬　先到先得

推出計劃後，政府將資助獲批項目中與使用5G技術直接相關的實際開支的5成，上限為五十萬元。局方期望，公共和私營機構均可盡早就其使用5G技術、且能為行業或界別帶來實質裨益。

【防疫抗疫基金】5G資助即日起接受申請　科企：可令資金運用更彈性

於2016成立的倍靈科技主要業務為研發醫療器械及其應用系統，包括穿戴式裝置「倍靈指環」。梁立慧坦言，公司的產品和系統需藉物聯網技術，由穿戴者收集數據至專業醫護人士。她舉例，物聯網可讓醫院及醫護遙距監測穿戴者數據。「以往藉Wi-Fi或4G，數據均可傳送上雲端。不過藉著5G，則可改善裝置的用電量和數據傳送方式。」她續指，在5G推出時早有留意其發展，惟過去並未為5G應用作具體準備。

梁另指，計劃無疑吸引公司加快應用5G的步伐，料項目將集中於物聯網及5G的技術整合和應用。可是她指出，本地5G僅於上月推出，會密切留意網絡的幅蓋情況。

記者：楊匡然

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