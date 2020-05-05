【香港零售】零售協會：料上半年零售額跌3至5成　最快年底見好轉

本港零售業銷售繼續急劇下跌，今年3月零售業總銷貨價值，較去年同期挫42%，不過略勝市場預期的跌48%。不過，香港零售管理協會對零售市道仍感悲觀，料上半年整體零售額跌３至５成。

【香港零售】3月本港零售重挫42% 疫情影響銷情

該協會主席謝邱安儀指出， 3月零售銷售倒退至2008年水平，由於4月份受限聚令影響，料情況將比3月更差，她假設６月份能回復較正常的消費環境，但坦言亦不代表消費意欲會好轉，因本港的經濟及失業情況欠佳，加上旅客未能即時回復，故預料上半年之整體零售銷售會錄介乎３至５成跌幅。

謝邱安儀稱，疫情影響深遠， 預計零售市道最快年底才有機會好轉，又指業界自社會事件發生後業界已蒙受陰霾，直言「不可稱之為復甦，最多形容情況好轉」。

協會早前曾批評業主減租力度不足。謝邱安儀指，目前業主減租情況未有太大改善，地產商減租主要只減１至３成，有零售商甚至未知４月份會否獲減租，坦言若情況持續，零售市場生態將會有翻天覆地改變，她再次呼籲業主更大力度減租。

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記者：蘇穎琪