【美國疫情】保安遭槍殺 拒無戴口罩顧客進店招殺機

▲ 母親因商店保安拒絕讓沒有戴口罩的女兒入店，帶同家人重返商店將該名保安槍殺。

美國的新冠肺炎疫情持續，但有部分州分逐步復工。東北部的密歇根州延長居家令，該州有一對母女前往商店購物，女兒因無戴口罩而遭商店保安拒絕放行。母親其後帶同家人重返商店，將該名保安槍殺。涉事家庭其中3人被控一級謀殺罪，其中2人仍然在逃。

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密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）早前發布行政命令，要求所有零售店員工和顧客在店内必須戴口罩。

美媒報道，涉事母女上周五（1日）打算進入密歇根州傑納西縣 （Genesee）的一元店購物，但當時只有45歲的母親Sharmel Lashe Teague有戴口罩，因此該店保安穆納林（Calvin Munerlyn）因應該州指引，拒絕讓Sharmel的女兒進店。

據悉，Sharmel因而在店内大叫並向穆納林吐口水，警衛隨即將她驅逐出店，並告知店内的收銀員不要為她提供服務。

▲ 疑犯分別為Larry Teague（左）、Sharmel Lashe（中）、Ramonyea Bishop（右）

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Sharmel被逐後駕車返回家中，在大約20分鐘後帶同丈夫及兒子返回一元店，與穆納林再發生爭執。丈夫拉里（Larry Teague）期間斥責穆納林不尊重Sharmel，至於兒子Ramonyea Bishop則向穆納林的後腦位置開槍。穆納林其後因中槍而身亡。

該縣檢察官萊頓（David Leyton）指，穆納林事發時只為執行密歇根州州長的行政命令，以確保商店員工和顧客的安全。Sharmel與丈夫和兒子均被控一級謀殺罪，Sharmel目前已被拘留及等候上庭審訊，至於其丈夫及兒子目前仍在逃。

密歇根州早前延長居家令，當時有民眾無視社交距離限制，再次發起解封示威，部分人更持槍闖入密歇根州議會，事件引發爭議。

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