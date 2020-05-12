【內房銷售】金地商置上月合同銷售按年跌32%　一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

▲ 內地房地產商公布4月營運數據。

隨著新冠肺炎疫情緩和，停滯了近一個季度的內地房地產市場開始回暖，開發商恢復新盤銷售活動及施工，為刺激銷售推出各種促銷手段。富瑞指，4月銷售強勁反彈。本網將不斷更新內房最新銷售數據，以便投資者及早作出投資部署。

金地商置 （00535） 公布，4月合約銷售總額約31.11億元（人民幣，下同），按年跌32.4%，合約銷售總面積約17.9萬平方米，銷售均價為每平方米約17,400元。首4個月累計合約銷售總額約99.91億元，按年跌34.2%，銷售總面積約45.4萬平方米。

潤地 （01109） 公布，4月合同銷售約188.9億元，按年增6.2%，權益合同銷售為120.3億元，按年升2.8%，合同銷售建築面積約111.4萬平方米，按年增8.2%。集團於上月收購了5幅土地。

首創置業 （02868） 公布，4月簽約金額約33.1億元，按年跌32.3%，簽約面積約9.1萬平方米。首4個月累計簽約金額約108.6億元，按年跌42.2%，簽約面積約35.3萬平方米，簽約均價每平方米3.1萬元。

遠洋集團 （03377） 公布，4月協議銷售額80.3億元，按年下降28%，協議銷售樓面面積為約44萬平方米，按年下降15%，協議銷售均價為每平方米約18,300元，按年下降16%。首4個月協議銷售額約235.5億元，按年下降29%，累計協議銷售樓面面積為約120.8萬平方米，按年下降19%，累計協議銷售均價為每平方米約19,500元，按年下降12%。

龍湖 （00960） 公布，4月合同銷售220.5億元，按年升12.5%，合同銷售面積131.2萬平方米。首4個月累計合同銷售為602.1億元，按年跌6%，合同銷售面積356萬平方米。

龍光地產 （03380） 4月合約銷售額約98.3億元，按年增長42%，合約銷售面積約65.5萬平方米，合約銷售單價約14,708元。今年首4個月合約銷售額約256.9億元，按年增9.8%，合約銷售面積約171.3萬平方米。

中駿 （01966） 公布，4月合同銷售金額61.11億元，按年增7%，合同銷售面積46.7萬平方米，按年增4%，平均銷售價格為每平方米13,084元。首4個月累計合同銷售190.40億元，按年跌11%，合同銷售面積136.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,934元。

綠地香港 （00337） 公布，集團及其附屬於4月的合約銷售為50.1億元，已售合約總建築面積則約為52.4萬平方米，相關平均售價約為每平方米9,559元。

合景泰富 （01813） 公布，4月預售額65.12億元，按年跌3%，預售建築面積約為42萬平方米，較去年同期相比增加16.0%。

中國金茂 （00817） 公布，4月合約銷售190.5億元，按年增48.9%，簽約銷售建築面積約102萬平方米。首4個月累計簽約金額為451億元，按年升9.7%，簽約銷售建築面積約258.7萬平方米。

佳兆業 （01638） 公布，4月合約銷售65.1億元，按年跌2.7%，合約建築面積43.2萬平方米，按年增加約46.4%，平均售價每平方米15,051元。首4個月合約銷售約180.1億元，合約建築面積約104.1萬平方米，按年跌12.3%及2%，平均售價為每平方米17,296元。

綠城中國 （03900） 公布，綠城集團4月銷售金額約143億元，銷售面積約52萬平方米，銷售均價約為每平方米27,331元。集團首4個月合同銷售金額約303億元，其中歸屬於綠城中國的權益金額約為173億元。代建管理項目方面，合約銷售額約38億元，首4個月累計為111億元。

正榮 （06158） 公布，4月合約銷售金額104.98億元，按年升2.6%，合約銷售建築面積約為69.9萬平方米，合約平均售價約為每平方米15,000元。首4個月累計合約銷售金額約為283.95億元，按年跌19.5%，合約銷售建築面積約為186萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,300元。

中海外 （00688） 公布，4月合約銷售279.52億元，按年增8.9%，相應的已售樓面面積約為148.5萬平方米。首4個月累計合約物業銷售金額約876.68億元，按年跌6%，相應的累計已售樓面面積約479.1萬平方米。截至4月底止，已認購物業銷售約為215.94億元。

中國海外宏洋 （00081） 公布，4月合約銷售39.52億元，按年跌6.8%，合約銷售面積34.8萬平方米。首4個月累計合約銷售額121.41億元，按年跌11.3%，合約銷售面積106萬平方米。截至今年4月底，累計認購未簽約額26.4億元。

陽光100 （02608） 公布，4月合約銷售4.2億元，相應已售建築面積為4.1萬平方米。首4個月累計銷售額11.34億元，相應已售建築面積為10.6萬平方米。

花樣年 （01777） 公布，4月合約銷售32億元，按年增73.9%，相應已售建築面積為31.5萬平方米，平均售價為每平方米約10,167元。首4個月累計銷售額76.96億元，按年升13.8%，相應已售建築面積為71.2萬平方米，平均售價為每平方米約10,815元。

碧桂園 （02007） 公布，4月合約銷售金額為490億元，較去年同期增加3.76%，合約銷售建築面積約589萬平方米，按年升16.07%。

萬科企業 （02202） 公布，4月合約銷售金額479.5億元、銷售面積303.8萬平方米，令今年1至4月累計合約銷售面積錄1,188.6萬平方米、合約銷售金額1,858.3億元。

禹洲地產 （01628） 公布，4月合約銷售額為96.3億元；銷售面積為60.2平方米；平均銷售價格為每平方米1.6萬元。首4個月累計銷售額為199.9億元；累計銷售面積為126.6平方米；平均銷售價格為每平方米1.6萬元。另外，截至4月底，集團累計的認購未簽約額約4.9億元。

奧園 （03883） 公布，4月實現合同銷售額約87.3億元，按月上升20%，按年減少9%。首4個月合同銷售金額累計約230.3億元。

富力 （02777） 公布，4月權益合約銷售總金額約92.2億元，按年升4%，銷售面積達約81.7萬平方米，按年升14%。首4個月總權益合約銷售259.3億元，銷售面積達約221.85萬平方米。

雅居樂 （03383） 公布，4月的預售金額為107.2億元，按年升16.1%，對應建築面積為69.4萬平方米，平均價為每平方米15,437元。首4個月預售金額為263.7億元，按年跌23.1%，對應建築面積為174.7萬平方米，平均價為每平方米15,094元。

銀城國際 （01902） 公布，4月的總合約銷售額約10.2億元，按年跌43.4%，合約建築面積約為5.4萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,986元。首4個月總合約銷售額約為23.7億元，按年跌37.8%，總合約建築面積約為12.3萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,327元。

德信中國 （02019） 公布，4月合約銷售金額約59.8億元，合約銷售面積約34.9萬平方米。首4個月合約銷售金額約113.4億元，累計合約銷售面積約62.5萬平方米。

恒大 （03333） 公布，4月實現銷售652.1億元，按年增長11.6%，銷售面積713萬平方米，按年增28.5%，銷售回款646.5億，按年增長70.8%，均創同期歷史新高。首4個月恒大累計銷售2125.7億，按年增19.4%，累計銷售面積2371.1萬平方米，按年增43%，累計回款1782億，按年增60.8%，接近公司去年上半年1874億的回款總額，刷新同期銷售及回款最高歷史紀錄。

美的置業 （03990） 公布，首4個月累計合同銷售金額約241.2億元，按年跌15.4%，而相應的已售建築面積約230.9萬平方米。

融信中國 （03301） 公布，4月總合約銷售額為97億元，合約建築面子為45.2萬平方米，平均合約售價為每平方米2.15萬元。

世房 （00813） 公布，4月合約銷售額為212.3億元，按年升41%；合約銷售面積為121.2萬平方米，按年升45%；平均銷售價格為每平方米1.7萬元。

時代中國 （01233） 公布，4月合同銷售額為46.62億元，按年減少10%；簽約建築面積約為35.2萬平方米。首4個月累計合同銷售額為170.9億元，按年減少10.8%；簽約建築面積約為125.3萬平方米。

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