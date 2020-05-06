【內房銷售】奧園4月合同銷售額按年跌9%　一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

▲ 內地房地產商公布4月營運數據。

隨著新冠肺炎疫情緩和，停滯了近一個季度的內地房地產市場開始回暖，開發商恢復新盤銷售活動及施工，為刺激銷售推出各種促銷手段。富瑞指，4月銷售強勁反彈。本網將不斷更新內房最新銷售數據，以便投資者及早作出投資部署。

禹洲地產 （01628） 公布，4月合約銷售額為96.3億元（人民幣，下同）；銷售面積為60.2平方米；平均銷售價格為每平方米1.6萬元。首4個月累計銷售額為199.9億元；累計銷售面積為126.6平方米；平均銷售價格為每平方米1.6萬元。另外，截至4月底，集團累計的認購未簽約額約4.9億元。

奧園 （03883） 公布，4月實現合同銷售額約87.3億元，按月上升20%，按年減少9%。首4個月合同銷售金額累計約230.3億元。

富力 （02777） 公布，4月權益合約銷售總金額約92.2億元，按年升4%，銷售面積達約81.7萬平方米，按年升14%。首4個月總權益合約銷售259.3億元，銷售面積達約221.85萬平方米。

雅居樂 （03383） 公布，4月的預售金額為107.2億元，按年升16.1%，對應建築面積為69.4萬平方米，平均價為每平方米15,437元。首4個月預售金額為263.7億元，按年跌23.1%，對應建築面積為174.7萬平方米，平均價為每平方米15,094元。

銀城國際 （01902） 公布，4月的總合約銷售額約10.2億元，按年跌43.4%，合約建築面積約為5.4萬平方米及平均合約售價約為每平方米18,986元。首4個月總合約銷售額約為23.7億元，按年跌37.8%，總合約建築面積約為12.3萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,327元。

德信中國 （02019） 公布，4月合約銷售金額約59.8億元，合約銷售面積約34.9萬平方米。首4個月合約銷售金額約113.4億元，累計合約銷售面積約62.5萬平方米。

恒大 （03333） 公布，4月實現銷售652.1億元，按年增長11.6%，銷售面積713萬平方米，按年增28.5%，銷售回款646.5億，按年增長70.8%，均創同期歷史新高。首4個月恒大累計銷售2125.7億，按年增19.4%，累計銷售面積2371.1萬平方米，按年增43%，累計回款1782億，按年增60.8%，接近公司去年上半年1874億的回款總額，刷新同期銷售及回款最高歷史紀錄。

美的置業 （03990） 公布，首4個月累計合同銷售金額約241.2億元，按年跌15.4%，而相應的已售建築面積約230.9萬平方米。

融信中國 （03301） 公布，4月總合約銷售額為97億元，合約建築面子為45.2萬平方米，平均合約售價為每平方米2.15萬元。

世房 （00813） 公布，4月合約銷售額為212.3億元，按年升41%；合約銷售面積為121.2萬平方米，按年升45%；平均銷售價格為每平方米1.7萬元。

時代中國 （01233） 公布，4月合同銷售額為46.62億元，按年減少10%；簽約建築面積約為35.2萬平方米。首4個月累計合同銷售額為170.9億元，按年減少10.8%；簽約建築面積約為125.3萬平方米。

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