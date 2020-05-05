▲ 【外媒看香港】CNN大讚港府抗疫反應快 民間自律

香港連續16日本地零確診，特首林鄭月娥宣布一系列的放寬措施。美國復工復課在即，爆發第二波新冠肺炎疫情的風險增加，香港經驗似乎值得借鏡。CNN大讚港府反應快，認為香港應對第二波疫情的措施成功。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，香港自4月20日以來，僅錄得15宗確診；香港有多個進出內地關口，與內地人民來往瀕密，3月初亦只有150宗確診。

報道指出，面對大批學生由外國回港，港府「採用快速、進取」（quick, aggressive action）的措施應對，包括實際嚴格的隔離令，居家隔離人士須佩戴電子追蹤手帶。

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報道又指，港府實施多項「嚴厲」（drastic）的措施，如要求美容院及健身中心停業，但從未實施居家令，反而依賴社區和民眾自律對抗疫情。

報道認為，港府的策略奏效，新增確診大跌；自4月19日以來，沒有本地傳播個案。

林鄭月娥宣布，放寬多項防疫措施，包括放寬「限聚令」及食肆每枱人數上限至8人、公眾娛樂場所等可恢復營業，但需提供搓手液。

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