銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意

政府向全港市民派銅芯抗疫口罩CuMask，經清洗後可用60次。市民明日（5月6日）可開始登記，有1個月時間申請，登記網址 https：//bit.ly/2W3hdwD ，登記需填上身份證號碼、出生日期、手機號碼及本地收件地址，然後等待兩星期，由香港郵政上門派發。

1. 為何叫銅芯抗疫口罩？

林鄭月娥指，「銅芯抗疫」口罩CuMask由本地研發及應用，濾芯有使用銅物料，「Cu」既是銅的化學簡稱，也有「見你（see you）」的意思。

2. 甚麼是銅芯抗疫口罩+™？

銅芯抗疫口罩+™由六層功能物料構造而成，其中兩層含少量銅並以特別方法製造，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫。

口罩在顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準

可清洗60次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。

3. 每人可登記多少個抗疫口罩+™？

一人可以最多為5個人登記領取。

4. 使用方法：

口罩有條紋一面向外，口罩應覆蓋口、鼻和下巴。

將掛耳帶繞在耳上，使口罩緊貼面部。較彎曲的一邊向上。

5. 清洗方法：

用肥皂及冷水單獨手洗，在水中輕輕攪動和按壓。

用清水沖洗乾淨，平放晾乾。

清洗時毋須取出過濾層

不應使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液

不要擰乾，可用吸水紙索水

不可熨燙

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