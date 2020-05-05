【另類投資】「水鬼」 升城隍　這3款Submariner 絕對有升值空間！

勞力士於二手錶市場一直有價有市，如果眼光夠準，升價十倍也不是問題，以Paul Newman Daytona爲例，不少型號都過百萬身價，如果能夠以低價入手，絕對能夠獲取可觀回報。除了殿堂級的Daytona 之外，Submariner 水鬼也是另一保值之選，不過要留意的是並非所有型號都有升值潛力，這篇文章就為大家整理了一些值得留意的型號。

1. Rolex Submariner 116610LV

出產於2010 年的Rolex Submariner (date)的小改款，加上清一色綠色陶瓷錶圈加錶盤相當受歡迎。翻查資料，Rolex Submariner Date 116610LV 官方售價為 $72,000，但市場卻驚現 $120,000 炒價，亦不乏捧場客，如果能夠以10萬元以下入手，絕對有利可圖。

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2.Rolex Submariner Date 116610LN

黑水鬼Submariner被視為入門基本款，升值能力也許沒有綠水鬼那麽強，不過貴為經典款式，以基本價格入手也絕對值得，而且 Rolex 不時會更新錶面字體例如 MKI 、MKII ，若干年後絕對有升值潛力。 官方售價為$69,700，屬於較保守的。

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3.Rolex Submariner Date 116613LB 、116613LN

這兩款腕錶最大特色在於其混合材質錶帶,備有黑金與藍金配色，相當特別，官方售價為 $109,800。這款腕錶目前在勞力士二手市場不算特別熾熱，但鑒於其混合材質機構罕有，有一定升值潛力。

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