【發展大灣區】中教控股中標肇慶地皮　將興建廣州大學松田學院新校區第一期校園

▲ 中教投資者關係總監羅潤瑜（女）去年指出，本科學校辦學門檻較高，不論學費還是競爭層面均較吸引，故高等教育將屬集團往後併購重點。

中教控股 （00839） 收市後在聯交所發公告，指已成功中標「一幅位於粵港澳大灣區的地塊」，並將把相關土地用於興建廣州大學松田學院新校區第一期校園，預計明年9月起可迎接新生入學。該地佔地約24.39萬平方米，購買價格約為1.372億元人民幣，中教控股將以內部資金支付。

中教控股稱，已與肇慶市自然資源局簽約，正式收購位於廣東省肇慶市肇慶新區的一幅地皮土地使用權，集團在此興建廣州大學松田學院新校區第一期，地塊面積約為24.39萬平方米（ 約366市畝 ），規劃建築面積達36.59萬平方米。

根據協議， 肇慶市將於3個月內交付土地 ， 而中教控股則將在交付後2個月內開工建設。中教控股指出，根據國家《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，大灣區將發展為「教育和人才高地」，料新校區受惠大灣區政策，以及廣東省「經濟和人口的強勁增長」。

中教控股現時在大灣區擁有四所高等或職業教育學校，並稱計劃在大灣區進一步發展，包括收購以擴大學校網絡，和進一步擴建校園以增加容量。

中教控股今日收報13.12元，升1.7%，成交額6240萬元。

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