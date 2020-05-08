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【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相

環球政治 23:00 2020/05/08

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【新冠肺炎中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相

新冠肺炎疫情漸趨平穩，世界開始聚焦病毒爆發源頭。中美各有說法，法國如今發現更早病例，令爭端進一步陷入羅生門。為平息無日無之的紛爭，一個獲國際廣泛認可的獨立調查已是無可避免，也是釐清真相的唯一方法。

  • 中方說法多變，曾稱美法意為源頭
  • 美方論點欠證據，內部也存在矛盾
  • 獨立調查釐清真相，有助拉攏各方

澳洲外長促獨立調查中國疫情源頭 耿爽稱質疑不符事實

澳洲：病毒最可能來自中國野味市場 但不排除實驗室

法國最新披露，巴黎市郊兩間醫院阿維塞訥和讓韋迪埃的急症部門主管科恩（Yves Cohen）表示，重新測試一批12月和1月期間的病人樣本，發現12月27日已有一名病人對新冠肺炎呈陽性反應。

時間較法國政府確認首宗病例，即1月24日的零號患者，早近一個月，令源頭更撲朔迷離。

尤其上周六（2日），中國官媒《人民日報》暗示法國或是源頭，宣稱法國巴斯德研究所曾公告，法國疫情源於「在本地流傳的來源未知的病毒毒株」。

惟中方說法多變，卻令西方質疑其可信性。

3月21日，另一官媒《環球時報》引述意大利專家雷穆西（Giuseppe Remuzzi）指，病毒早於11月已現於意大利，較現時所知中國爆發疫情的時間更早。但說法遭雷穆西駁斥，指《環時》斷章取義，曲解意思，強調疫情源自武漢。

中方更早一點的說法又有不同，中國外交部發言人趙立堅3月12日宣稱，是美軍把疫情帶到武漢，卻因此觸怒美國，挑起美國總統特朗普追究源頭的主意。

【中美角力】特朗普改打反華牌救選情 疫情拖累經濟

【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

當然，美國說法現階段也有漏洞。特朗普和國務卿蓬佩奧揚言，病毒源自武漢實驗室，且已掌握證據，兩人卻一直秘而不宣。

美國國家情報總監辦公室則認為，病毒並非人工合成或基因改造而成，要調查病毒是源於有人接觸過相關動物，抑或從實驗室事故洩漏。

中美說法目前皆難令人信服，存在不盡不實、「搬龍門」之嫌。但糾纏下去，只會觸發新一輪中美角力甚至新冷戰，對中美及整個國際社會有害無益。

現時所見，中美均認定彼此有預設立場，調查難以說服對方，故此才有獨立調查的聲音出現，就正如總理莫理森所呼籲。

紐約州長 ： 疫情源頭很可能來自意大利

德國總理默克爾促中國 就病毒源頭增透明度

中美是爭端核心，只宜從旁協助，不應直接領導，更不能有否決調查結果之權。世衛被認為誤判疫情致全球大流行，且有偏袒中國之嫌，也該排除在外。

以科學水平而言，歐洲和澳紐相信是領導調查的最理想選擇，再輔以日本和南韓專家，一方面涵蓋環球精英，二來陣容東西方兼備，理應足夠平息各方疑慮。

雖然中方曾反對澳洲的獨立調查要求，但調查實則有利拉攏歐洲、澳紐和日韓等中立國家，只要證明是天災不是人禍，是意外不是刻意隱瞞，便足以釐清美國口中的中國「罪嫌」，亦可阻止上述國家投向美國的圍堵中國陣營，免於外交孤立。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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