【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/05/06 分享： 新冠肺炎疫情漸趨平穩，世界開始聚焦病毒爆發源頭。中美各有說法，法國如今發現更早病例，令爭端進一步陷入羅生門。為平息無日無之的紛爭，一個獲國際廣泛認可的獨立調查已是無可避免，也是釐清真相的唯一方法。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞（訂戶專享） 2020/04/15 【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞（訂戶專享） 特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國（訂戶專享） 2020/04/15 特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/05 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 2020/05/05 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 2020/04/29 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 2020/04/27 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 疫情 外交 中美關係 美國 中國 人民日報 環球時報 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入