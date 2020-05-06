【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享）

新冠肺炎疫情漸趨平穩，世界開始聚焦病毒爆發源頭。中美各有說法，法國如今發現更早病例，令爭端進一步陷入羅生門。為平息無日無之的紛爭，一個獲國際廣泛認可的獨立調查已是無可避免，也是釐清真相的唯一方法。

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