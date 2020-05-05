  • 28°C
香港時間 : 2020505日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】第二季全球經濟差　港商難獨善其身

商業 18:17 2020/05/05

分享：

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆（左）預期第二季度的全球經濟最差，港商亦不能獨善其身。（生產力局提供）

本港乃至環球經濟正受疫情影響，企業今年的營商環境甚具挑戰性。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆指，雖然中國控制疫情較好，工廠正復工，但歐美等其他市場較遲爆發。若香港廠商依賴歐美市場，需求會受衝擊，故預期第二季度的全球經濟最差，港商亦不能獨善其身。

【疫市營商】第二季中小企營商信心疲弱　製造業指數達26.2跌幅最高

他稱，疫情令全球多國出現持續性的經濟衰退，對整體經濟復甦造成壓力。雖然港府已加大財政支出，減輕港企的營商成本，但亦難以抵銷宏觀經濟衝擊。故現時難以預測第三季經濟狀況。

【香港零售】3月本港零售重挫42%　疫情影響銷情

惟他指出，即使疫情在第三季有好轉，香港的對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動，於短期內亦較難反彈；而今年年底的失業率有機會升穿5.2%外，更有機會一度升至上次全球金融危機時的5.5%。不過，他相信製造業等較毋須面對人的行業，經濟復甦會較快。

疫情令中美貿易戰重燃？
疫情下，再次引發中美兩地的貿易磨擦，美國總統特朗普更揚言有機會加徵中國關稅。劉認為，特朗普的言論現階段只是口水戰，是大選策略。不過，他不排除美國或有小動作，如推出措施鼓勵於中國設廠的美企，回歸美國。

【防疫抗疫基金】港府鼓勵及早使用5G技術　推資助每相關項目上限50萬　

記者：馬意文

相關文章

【疫市營商】生活易WeVow App推「與婚禮商戶對話」　足不出戶查詢婚禮資料價格
今日
【疫市營商】生活易WeVow App推「與婚禮商戶對話」　足不出戶查詢婚禮資料價格
【新冠肺炎】港府解封酒吧業　酒吧業界：勢必暢旺
今日
【新冠肺炎】港府解封酒吧業　酒吧業界：勢必暢旺
【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度
今日
【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度
【限聚令】食肆限制放寬　小店：對生意沒有幫助
今日
【限聚令】食肆限制放寬　小店：對生意沒有幫助
疫情 失業 貿易戰 經濟衰退 特朗普 貿易 失業率 經濟狀況 香港 中國

上一篇文章

【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）

下一篇文章

【限聚令】食肆限制放寬　小店：對生意沒有幫助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港
【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封　可恢復供港
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【餐飲寒冬】喜茶進駐香港不足2年　不敵社運及市場競爭門店大減
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）
【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）