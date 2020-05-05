【疫市營商】第二季全球經濟差　港商難獨善其身

▲ 渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆（左）預期第二季度的全球經濟最差，港商亦不能獨善其身。（生產力局提供）

本港乃至環球經濟正受疫情影響，企業今年的營商環境甚具挑戰性。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆指，雖然中國控制疫情較好，工廠正復工，但歐美等其他市場較遲爆發。若香港廠商依賴歐美市場，需求會受衝擊，故預期第二季度的全球經濟最差，港商亦不能獨善其身。

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他稱，疫情令全球多國出現持續性的經濟衰退，對整體經濟復甦造成壓力。雖然港府已加大財政支出，減輕港企的營商成本，但亦難以抵銷宏觀經濟衝擊。故現時難以預測第三季經濟狀況。

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惟他指出，即使疫情在第三季有好轉，香港的對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動，於短期內亦較難反彈；而今年年底的失業率有機會升穿5.2%外，更有機會一度升至上次全球金融危機時的5.5%。不過，他相信製造業等較毋須面對人的行業，經濟復甦會較快。

疫情令中美貿易戰重燃？

疫情下，再次引發中美兩地的貿易磨擦，美國總統特朗普更揚言有機會加徵中國關稅。劉認為，特朗普的言論現階段只是口水戰，是大選策略。不過，他不排除美國或有小動作，如推出措施鼓勵於中國設廠的美企，回歸美國。

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記者：馬意文