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【母親節2020】母親節禮物推薦　$388可入手氣炸鍋？

理財智慧 07:56 2020/05/06

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每年母親節都要想想送甚麼禮物給媽媽，除了送花這些「行貨」外，筆者搜羅了一些或許適合你媽媽的禮物，趁近日母親節優惠下買，會更划算呢！

１．Dyson Supersonic™風筒

Dyson Supersonic™風筒一向受歡迎， 限量全桃紅色相信可以更討媽媽歡心，附送的順髮梳及透氣捲髮梳，方便媽媽塑造不同造型，以渣打信用卡購物更可享92折，3,294元即可入手，母親節期間更會送專用收納袋和港幣$400鮮花禮券。

Dyson官網

2. TOSHIBA 東芝 ERND300HKXR 水波爐

愛煮食的媽媽一定抗拒不了水波爐，蒸、炸、炆、焗都可以，可以讓媽媽盡情發揮廚藝，送禮之餘，或者自己都可以品嚐到媽媽的新菜式！豐澤正在進行母親節優惠，優惠價3,880元。

3. HARROW HT-AF1000 2L 空氣炸鍋

$388就可以入手空氣炸鍋？豐澤正在進行母親節優惠，這款空氣炸鍋不單價錢便宜，還有30分鐘定時功能、自動關機功能、80-200度溫度調節等，愛煮食的媽媽一定開心！

4. Fitbit Inspire HR 入門級全功能運動手帶

想鼓勵媽媽多做運動，不妨先買新玩具給她，這款運動手帶在衛訊有母親節優惠，由原價898元減至699元。

撰文 : 成添勇

運動 母親節 Dyson 豐澤 信用卡 運動

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